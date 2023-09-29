Дуа Ліпа, Генрі Кавілл і кіт: вийшов перший трейлер комедійного бойовика "Аргайл"

Режисером фільму став Меттью Вон, а ролі виконали найвідоміші актори.

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Стримінговий сервіс Apple випустив перший трейлер шпигунського комедійного трилера Меттью Вона "Аргайл". Головні ролі в ньому виконали Генрі Кавілл, Брайс Даллас Говард, Сем Роквелл, Брайан Кренстон, Джон Сіна і навіть Дуа Ліпа, яка нещодавно дебютувала в надпопулярному фільмі "Барбі", зігравши Барбі-русалку. Про це пише Hollywood Reporter.

До першого трейлера про шпигунську комедію "Аргайл" не було відомо практично нічого, але тепер зрозуміло, що видовище буде захопливим. Адже в ньому навіть є кіт, який потрапляє в різні халепи, не виходячи зі своєї переноски. До слова, після він її покине і з цього не вийде нічого хорошого.

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Трейлер фільму "Аргайл"

За сюжетом, власниця кота, письменниця-інтроверт Еллі Конвей (Брайс Даллас Говард), пише популярні шпигунські романи, в яких суперагент Аргайл (Генрі Кавілл) б'ється з негідниками, зустрічається з красунями (одну з них грає Дуа Ліпа), і разюче нагадує Джеймса Бонда. До речі, це цікавий поворот сюжету, оскільки роль справжнього Бонда Кавіллу так і не дісталася в минулому, бо він був "занадто молодий", і вже, скоріше за все, не дістанеться, бо тепер він "занадто старий".

Генрі Кавілл і Дуа Ліпа у фільмі "Аргайл" Фото: Apple

Але життя Еллі Конвей перевертається з ніг на голову, коли її нова книга виявляється надто схожою на те, що відбувається у світі справжніх супершпигунів. І вона опиняється в гущі подій, коли її намагаються вбити в поїзді. Її рятує невідомий рятівник і починається бадьоре дійство в стилі Меттью Вона, який раніше зняв трилогію "Кінгсмен".

"Я винен у тому, що є частиною створення стереотипної культури шпигунів. Мені просто подобається ідея зняти шпигунський фільм, який візьме всі стереотипи, а потім переверне їх з ніг на голову", — розповів Вон в інтерв'ю.

Він зізнався, що задумав свій новий фільм під час пандемії, коли нарешті зміг переглянути всі свої улюблені картини, зокрема й "Роман з каменем", сюжет якого трохи нагадує його нове творіння. Там, як ми пам'ятаємо, теж фігурує письменниця з котом, яка несподівано опиняється в гущі подій, раніше описаних нею ж у її романтично-пригодницьких романах.

До слова, кіт, який з'являється у фільмі, це особистий кіт Меттью Вона.

Кіт Чіп Меттью Вона виконав головну роль у фільмі Фото: Скриншот

"Коли Еллі вирушає в пригоду, вона бере з собою кішку, а з кішками нелегко", — каже Вон, пояснюючи, як його кіт став зіркою.

"Що сталося в перший день зйомок: у нас був професійний, дуже дорогий кіт-актор, який виявився абсолютно марним. Тому я звільнив кота. У них немає жодних прав, слава Богу. І я пішов додому, підійшов до спальні дочки, схопив її кота і сказав: "Я позичу його на три місяці", — жартує режисер.

"Чи можете ви уявити собі, що вирушаєте в пригоду з котом? Але я був у цій пригоді, щодня їздив на роботу і ділив свій трейлер із чортовою кішкою. На початку цього фільму я ненавидів котів. Я взагалі-то собачник. І до кінця зйомок я прив'язався до цієї дрібниці. Ми стали друзями, і тепер я люблю Чіпа", — сказав Вон.

Сценарій написав Джейсон Фукс, а продюсерами фільму виступили Cloudy Productions і постійні співробітники Вона Адам Болінг і Девід Рід. А також його дружина-супермодель Клаудія Шиффер. Саме вона свого часу переконала свого чоловіка, продюсера фільмів Гая Річі, знімати його власні картини.

"Аргайл" з'явиться в кінотеатрах 2 лютого 2024 року, а на Apple TV+ вийде пізніше.

Раніше Клаудія Шиффер показувала будинок в англійському селі, де живе її сім'я. А на стіні навіть висить герб її чоловіка.