Кейт Міддлтон "працює з ліжка" та вже планує публічні виходи

Королівська персона, як повідомлялося, раніше Великодня не зʼявиться на публіці. Наразі вона відновлюється після операції у Віндзорі.

Кейт Міддлтон готова повернутися до роботи після операції на черевній порожнині 16 січня 2024 року. Про це пише Daily Express UK.

Інсайдер палацу розповів, що дружина принца Уельського Вільяма "повернулася до роботи зі свого ліжка" в котеджі Аделаїда в маєтку Віндзор, проте вона готується повернутися до виконання публічних королівських обов’язків після Великодня.

Джерело додало, що мама трьох дітей уже "планує виходи та розмовляє зі своєю командою", щоб підготуватися до свого повернення.

Раніше Кенсінгтонський палац стверджував, що Міддлтон не буде виходити на публіку, доки повністю не одужає.

Принц Вільям відвідував дружину в лікарні Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині на початку 2024 року. Хоча причина медичної процедури не розголошується, таблоїди дізналися, що це була серйозна операція, але не пов’язана з онкологією.

Попри те, що операція була запланована раніше, процедура трималася в настільки секретній формі, що навіть найближчі радники принцеси Уельської не знали, що вона ляже під ніж, тому що вона та принц Вільям хотіли зберегти конфіденційність свою та трьох дітей.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї не відвідували свою матір у Лондонській клініці, але розмовляли з нею через FaceTime.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон приховала плани на операцію навіть від найближчих помічників.

Також Фокус писав про день народження матері Кейт Міддлтон.