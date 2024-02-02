12 знаків зодіаку: цікаві риси характеру кожного знака

Кожен знак Зодіаку має якісь особливості, які притаманні тільки їм. І ось що вам слід знати про знаки Зодіаку, включно з їхніми сильними і слабкими сторонами.

Найчастіше люди запитують у астрологів питання на кшталт "які знаки зодіаку найкращі?", або "найгірші". Але астрологи наголошують, це докорінно хибно: в астрології немає переможців чи переможених. Фактично, коли ви починаєте цікавитися метафізичним світом, ви розумієте, що чорно-білого світу не існує. І в лютому 2024 року на всі знаки чекає особлива доля. Про знаки Зодіаку пише Allure.

Кожен знак — це потужна і життєво важлива частина головоломки зодіаку. Чотири елементи — знаки повітря, знаки вогню, знаки води і знаки землі — всі працюють разом, щоб створити всеосяжне ціле, яке проявляється у вашому житті як ваші унікальні риси особистості. Хоча астрологія є надзвичайно складним дослідженням, найфундаментальніший принцип астрології зосереджений на 12 знайомих зоряних знаках Зодіаку. Протягом століть кожен знак розвивав свої власні асоціації, включно з міфами, тваринами та кольорами, а також свої характеристики. Кожен знак висвітлений своєю власною точкою зору, наповненою потужними сильними сторонами і виснажливими слабкостями.

З астрономічного погляду ми знаємо, що Сонце не рухається, оскільки його стабільність закріплює всю Сонячну систему. Але з нашої точки зору тут, на планеті Земля, Сонце перебуває в постійному русі. Ми можемо залежати від його щоденної роботи (включно з надихаючими сходами і вражаючими заходами сонця), а також від його місця розташування на небі. Положення Сонця, яке займало в момент вашого народження, відоме як ваш "сонячний знак" (іноді званий "зоряним знаком" або "знаком народження") і є космічним стартовим майданчиком як для початківців, так і для професійних астрологів.

Ваш сонячний знак визначається датою вашого народження і представляє вашу основну особистість, самовідчуття, основні переваги, романтичну сумісність та інше.

Ваші радощі, бажання, недоліки і страхи роблять вас особливими, і коли ваш сонячний знак поєднується з іншими планетами та положеннями у вашій карті народження, він створює відмітний небесний профіль, який слугує вашим космічним відбитком пальця.

Також варто пам'ятати, що 12 знаків Зодіаку також поділено на підгрупи: трипліцитети відносяться до чотирьох елементів знака зодіаку, з яких у кожній групі є по три знаки зодіаку: Знаки Вогню (Овен, Лев, Стрілець), Знаки Землі (Телець, Діва, Козеріг), Знаки Повітря (Близнюки, Терези, Водолій), і Водні знаки (Рак, Скорпіон, Риби). Заведено вважати, що вогняні знаки — пристрасні й енергійні, земні знаки — практичні й приземлені, повітряні знаки — інтелектуальні й цікаві, а водні знаки — інтуїтивні й емоційні.

Продовжуючи нашаровувати астрологічні концепції, ми відкриваємо багату і складну практику, яка дає розуміння нашої істинної сутності. Тепер давайте розглянемо унікальні особистісні якості кожного знака.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Перший знак зодіаку, Овен любить бути номером один. Природно, цьому динамічному вогняному знаку не чужі змагання. Сміливі й амбітні, Овни з головою занурюються навіть у найскладніші ситуації і завжди намагаються опинитися на висоті!

Телець (20 квітня — 20 травня)

Який знак з більшою ймовірністю прийме шестигодинну ванну, а потім розкішний шведський масаж і декадентський десерт? Телець, звісно! Телець — земний знак, представлений биком. Як і їхня небесна духовна тварина, Тельці люблять відпочивати в безтурботному, пасторальному оточенні, оточеному м'якими звуками, заспокійливими ароматами і соковитими смаками.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Ви коли-небудь були настільки зайняті, що вам хотілося клонувати себе, щоб усе встигнути? Ось коротко досвід Близнюків. Спонтанні, грайливі й чарівно ексцентричні Близнюки рухомі ненаситною цікавістю. Цей повітряний знак, символізований небесними близнюками, був зацікавлений у настільки багатьох заняттях, що йому довелося подвоїти себе.

Рак (21 червня — 22 липня)

Рак плавно переплітається між морем і берегом, символізуючи здатність Рака існувати як в емоційній, так і в матеріальній сфері. Раки мають високу інтуїцію, і їхні екстрасенсорні здібності проявляються в відчутних просторах. Але, як і ракоподібні з твердим панциром, цей водний знак готовий зробити все можливе, щоб захистити себе емоційно. Щоб пізнати цей знак, вам потрібно завоювати довіру!

Лев (23 липня — 22 серпня)

Розстеліть червону доріжку, бо Лев прибув. Пристрасний, відданий і драматичний Лев — енергійний вогняний знак. Вони раді прийняти свій королівський статус: Життєрадісні, театральні й палкі Леви люблять грітися в центрі уваги і святкувати... ну, самих себе.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Ви знаєте вислів: "Якщо хочеш, щоб щось було зроблено, доручи це зайнятій людині?". Що ж, це безперечно гімн Діви. Діви логічні, практичні й систематичні у своєму підході до життя. Діва — це земний знак, історично представлений богинею пшениці та землеробства, асоціація, яка свідчить про глибоко вкорінену присутність Діви в матеріальному світі. Цей земний знак у душі перфекціоніст і не боїться вдосконалювати навички за допомогою старанної та послідовної практики.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Баланс, гармонія і справедливість визначають енергію Терезів. Як кардинальний повітряний знак, Терези представлені терезами (що цікаво, єдиним неживим об'єктом зодіаку), асоціацією, що відображає прагнення Терезів до встановлення рівноваги. Терези одержимі симетрією і прагнуть створити рівновагу в усіх сферах життя — особливо коли йдеться про сердечні справи.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Невловимий і загадковий Скорпіон — один із найбільш незрозумілих знаків зодіаку. Скорпіон — водний знак, який використовує емоційну енергію як паливо, розвиваючи потужну мудрість як у фізичному, так і в невидимому світі. Фактично, надзвичайну сміливість Скорпіон черпає зі своїх екстрасенсорних здібностей, що робить цей знак одним із найскладніших і найдинамічніших знаків зодіаку.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей вогненний знак не знає кордонів. Стрільці, представлені лучником, завжди прагнуть знань. Останній вогненний знак зодіаку, Стрілець розпочинає свої численні заняття, ганяючись за географічними, інтелектуальними та духовними пригодами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Який ресурс найцінніший? Для Козерога відповідь зрозуміла: час. Козеріг підіймається на гору прямо до вершини і знає, що терпіння, наполегливість і відданість справі — єдиний спосіб піднятися на вершину. Останній земний знак зодіаку, Козеріг, представлений морським козлом, міфологічною істотою з тілом цапа і хвостом риби. Відповідно, Козероги вміють орієнтуватися як у матеріальній, так і в емоційній сфері.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Незважаючи на "воду" в назві, Водолій насправді є останнім повітряним знаком Зодіаку. Інноваційний, прогресивний і безсоромно революційний Водолій представлений водоносцем, містичним цілителем, що дарує воду або життя землі. Відповідно, Водолій — найгуманніший астрологічний знак. Зрештою, Водолій прагне зробити світ кращим.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Якщо ви подивитеся в словнику слово "екстрасенс", поруч із ним обов'язково буде зображення Риб. Риби — найінтуїтивніший, найчутливіший і найчуйніший знак зодіаку — і це тому, що він останній з останніх. Як останній знак, Риби ввібрали в себе всі уроки — радості й біль, надії та страхи, — засвоєні всіма іншими знаками. Його символізують дві риби, які пливуть у протилежних напрямках, що символізує постійний поділ уваги Риб між фантазією і реальністю.

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