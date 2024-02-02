Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак показала розмову з його другою дружиною (фото)

Восени 2023 року стало відомо про розлучення Мурата Налкакіоглу та Лілії Реус. Наразі він зустрічається з моделлю Анастасією.

Нова дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, Анастасія показала листування, за її словами, з другою дружиною свого коханого Лілією. Скріншоти модель опублікувала в Instagram.

Кохана Налкакіоглу натякає, що авторкою хейтерських повідомлень може бути друга дружина підприємця, віжазистка Лілія Реус, з якою він одружився влітку 2023 року, проте восени стало відомо про їхнє розлучення.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу показала листування з його колишньою дружиною Фото: Скріншот Нова дівчина Мурата Налкакіоглу показала листування з його колишньою дружиною Фото: Скріншот

Зокрема, у своїх повідомленнях дівчина зачепила сина Анастасії.

"Стільки гнилі в тобі, мила. Але сина чіпати – це вже зайве звісно. Котику, ти хоч з лівих акаунтів не пиши вже. Дуже паливно взагалі, про що мова? Реально смішно вже. Скоро за рекламу мені платитимеш. Ти наступного разу пиши зі свого акаунту, нюхачка", — написала нова дівчина турецького бізнесмена.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу показала листування з його колишньою дружиною Фото: Скріншот

З Ані Лорак, яка продовжує працювати та жити в Росія, Мурат розлучився у 2019 році. Від їхнього союзу підростає донька Софія, яка часто зʼявляється в соцмережах підприємця. Сам Мурат живе на дві країни — Україну та Туреччину.

Влітку 2023 року він одружився з візажисткою Лілією, проте восени вони розлучилися.

Згодом Мурат підтвердив чутки про роман з новою обраницею — Анастасією.

Нова дівчина Мурата Налкакіоглу

Нагадаємо, Мурат Налкакіоглу прокоментував чутки, начебто він збирався поїхати з України назавжди.

Також Фокус писав про розлучення Мурата Налкакіоглу та Лілії Реус.