Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак показала розмову з його другою дружиною (фото)
Восени 2023 року стало відомо про розлучення Мурата Налкакіоглу та Лілії Реус. Наразі він зустрічається з моделлю Анастасією.
Нова дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу, Анастасія показала листування, за її словами, з другою дружиною свого коханого Лілією. Скріншоти модель опублікувала в Instagram.
Кохана Налкакіоглу натякає, що авторкою хейтерських повідомлень може бути друга дружина підприємця, віжазистка Лілія Реус, з якою він одружився влітку 2023 року, проте восени стало відомо про їхнє розлучення.
Зокрема, у своїх повідомленнях дівчина зачепила сина Анастасії.
"Стільки гнилі в тобі, мила. Але сина чіпати – це вже зайве звісно. Котику, ти хоч з лівих акаунтів не пиши вже. Дуже паливно взагалі, про що мова? Реально смішно вже. Скоро за рекламу мені платитимеш. Ти наступного разу пиши зі свого акаунту, нюхачка", — написала нова дівчина турецького бізнесмена.
З Ані Лорак, яка продовжує працювати та жити в Росія, Мурат розлучився у 2019 році. Від їхнього союзу підростає донька Софія, яка часто зʼявляється в соцмережах підприємця. Сам Мурат живе на дві країни — Україну та Туреччину.
Влітку 2023 року він одружився з візажисткою Лілією, проте восени вони розлучилися.
Згодом Мурат підтвердив чутки про роман з новою обраницею — Анастасією.
Нагадаємо, Мурат Налкакіоглу прокоментував чутки, начебто він збирався поїхати з України назавжди.
Також Фокус писав про розлучення Мурата Налкакіоглу та Лілії Реус.