Принц Гаррі та Меган Маркл активізувалися, щоб не втратити контракт із Netflix

Пара анонсувала нові проєкти, зокрема документальні фільми та екранізацію книги. Більше ніяких подробиць вони поки не розголошують.

Втративши торік контракт зі Spotify, принц Гаррі та Меган Маркл всерйоз переживають, що можуть втратити і співпрацю зі стримінговим сервісом Netflix, а тому вже анонсували "купу" нових проєктів, пише The Times. Про це виданню повідомила директорка з контенту Netflix Бела Баджарія

2020 року пара підписала з потоковим гігантом п'ятирічний контракт на $100 мільйонів, і тепер їхня продюсерська компанія Archewell Productions завантажена роботою.

За словами Баджарії, Сассекси працювали над "кількома речами без сценарію" (імовірно документальними фільмами), а також над фільмом і серіалом, які перебувають "на дуже ранній стадії розробки". Про що саме буде картина, поки невідомо, але не виключено, що йтиметься про адаптацію роману "Зустрінемося на озері" з бюджетом у майже $4 мільйони.

Щоб диверсифікувати свої ризики на випадок нових невдач, пара вирішила заручитися підтримкою впливових ділків кінобізнесу. Зокрема, вони відвідали Ямайку, де відбулася прем'єра нового фільму про Боба Марлі "Одне кохання", куди їх запросив бос Paramount Браян Роббінс, друг сім'ї.

Експерт із бренду та культури Нік Еде заявив тоді, що Гаррі та Меган хотіли б "придивитися і подивитися, де вони зможуть знайти свого наступного переможця рейтингу".

Минулого року Меган розповідала, що у неї в планах багато проєктів, але вона хоче створювати щось таке, що "змусить людей щось відчути".

"У нас у планах так багато цікавих речей. Я не можу дочекатися, коли ми зможемо оголосити про них, але я просто дуже пишаюся тим, що ми створюємо, і моєму чоловікові це теж подобається", — заявила вона на гала-концерті Variety Women of Power в Лос-Анджелесі.

Тим часом від Сассексів продовжують йти найкращі співробітники. Їхню продюсерську компанію покинув виконавчий директор Archewell TV Беннетт Левін, перейшовши до конкурентів. Він пішов за своїм колишнім босом, оскароносним продюсером Беном Браунінгом, який курирував "Гаррі і Меган" і "Живи, щоб вести", але також звільнився минулого року. Це стало великим ударом для Меган і Гаррі.

Загалом же з їхньої команди звільнилися вже щонайменше 17 осіб, вісім із яких — тільки за останні три роки.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі поділилися важливою заявою.