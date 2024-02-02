9 років не з нами: Могилевька, Білик, Потап та інші - зірки, які згадали про Кузьму Скрябіна у день його смерті

2 лютого виповнюються роковини з дня смерті відомого українського музиканта, продюсера та громадського діяча Кузьми Скрябіна (справжнє ім’я Андрій Кузьменко). Трагічна подія трапилася у 2015 році. Співак потрапив у смертельну ДТП, яка і відібрала його життя. Двоє інших учасників аварії залишилися живими.

Тоді, як виявилося, співак їхав з концерту на своєму позашляховику, коли його автівка на великій швидкості виїхала на зустрічну смугу в той час, як їй на зустріч рухався молоковоз. Удар прийшовся на лівий бік автівки, де саме за кермом сидів співак. Від удару Андрій Кузьменко отримав важку травму голови від якої загинув на місці. Його тіло затисло в автівці, тому рятувальникам довелося близько двох годин деблокувати його з автомобіля. У цей день відомі зірки та його друзі завжди згадують цей день із сумом. Фокус зібрав зіркові спогади про Андрія Кузьменка, які з’явилися в їх соціальних мережах.

Звісно згадку про день смерті Кузьми Скрябіна не оминула його подруга Наталя Могилевська. Багато років пара разом була ведучими музикального шоу "Шанс". Разом Наталя та Андрій були веселою парочкою, яка завжди була як не розлий вода. Багато років поспіль Могилевська з теплом та добротою згадує про Кузьму. У 2018 році співачка заспівала пісню Personal Jesus, яку присвятила Скрябіну.

"Кузьма, я присвятила тобі пісню, в якій намагалась передати всю твою величезну любов до України. Постійно відчуваю неймовірну втрату… Передивляюсь архіви. Спогади про Кузьму — це завжди світло",- написала співачка у спогадах цього року.

Звісно публікацію співачки не оминули її шанувальники: "Як же не вистачає Кузьми усім нам і всій Україні ! Справжній патріот своєї неньки. Чому гинуть такі чудові люди, а покидьки і мародери живуть і жирують? Царство небесне і світла добра памʼять Андрій!", "Ця композиція дуже описує Кузьму! Під неї я згадую всі випуски ТВ програми "Шанс"! Там він, як завжди був сам собою, без прикрас, сценарію чи цензури!", "Пам’ятаю той день, відчуття було наче близького друга втратила", "Стільки років Тебе нема з нами, але ми памʼятаємо Тебе досі і так буде завжди, такий як Ти буває раз на все життя …… з правдою в словах, з неймовірним гумором….Ти з нами наш Кузьма назавжди…..таких більше не буде точно….".

Репер та продюсер Потап згадав про Андрія Кузьменка спільним фото, яке підписав: "Кузьма, ти назавжди в наших серцях".

Потап та Кузьма Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Гурт Антитіла опублікував відео з концерту під час виконання пісні Кузьми Скрябіна "Люди як кораблі" та підписав його словмаи: "Хтось недоплив, Бо йому помогли, Набрати повні трюми води… Кузьми не стало 9 років тому. Його творчість не втрачає актуальності з роками, а тільки міцніше вживлюється в ДНК кожного українця. Автор живе, допоки співають його пісні, тому віддаємо шану Андрію і ділимось live виконанням "Люди як кораблі" з концерту.

Шеф-кухар та одна із журі кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська опублікувала фото Кузьми Скрябіна та підписала словами: "Ти нам так потрібен зараз".

Кузьма Скрябін Фото: https://www.instagram.com/olga_martynovska/

Подруга та колега по сцені Ірина Білик, яка виконала з Кузьмою Скрябіним легендарну пісню "Не будем мовчати" також не оминула роковини співака.

"Ми ще довго будемо шкодувати за тобою, Друже….,Пощастило тим, хто вчасно розгледів у Тобі справжню Душу Народу… якби ти був з нами, ти б точно створив партію з такою назвою — "Душа Народу", і я впевнена, що вона б об'єднала усіх творчих людей України на користь Миру і Добра!",- написала Ірина Білик.

Звісно публікацію співачки підтримали шанувальники: "Душа…як влучно.Як шкода що Україна так рано втратила Людину,що могла змінити все", "Я так і не потрапила на жоден концерт…все відкладала на потім…а ПОТІМ не трапилося, трапилася жахлива аварія, вбивство!!! Дякую Кузьмі за кожну його пісню!!!", "Супер Людина. Новина про те, що загинув і досі здається неправдивою. Вічна пам'ять Золота серцем Людина", "Як тебе не вистачає…,твоєї мудрості, правоти, рішучості ,справедливих висловлень, гумору, жартів ….. можу продовжувати …памʼятаємо, ти унікальний і назавжди з нами".

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Кузьми Скрябіна у день його смерті опублікувала архівні фото з батьком.