Дакота Джонсон зізналася, що отримує листи з вʼязниці

Зірка прийшла на шоу, щоб обговорити приєднання до всесвіту Marvel та її роль у картині "Мадам павутина". Це перший досвід Дакоти в супергеройському проєкті.

34-річна американська акторка Дакота Джонсон розповіла, що отримує листи від шанувальників у в’язниці. Про це пише Daily Mail.

З’явившись у "Шоу Грема Нортона", зірка картини "П’ятдесят відтінків сірого" розповіла про своїх фанатів, коли актор Стерлінг К. Браун оголосив, що шанувальники вихваляють його за те, що він "змінив їхні життя".

"Люди все ще підходять до мене, щоб обійняти і сказати мені, що шоу змінило їхні життя. Як це забезпечило їм певну форму катарсису. Я не знав, що це матиме такий вплив. Це було справді чудово", — зізнався актор.

Тим часом Дакота відповіла: "Зі мною такого ніколи не трапляється. Я просто отримую листи від чоловіків у в’язниці та дуже дивні речі на пошті!"

Дакота Джонсон Фото: Кадр из фильма

Акторка прийшла на шоу, щоб обговорити приєднання до всесвіту Marvel та її роль у картині "Мадам павутина".

"Вона новий персонаж, і це нова версія фільму Marvel. Це інше, обгрунтоване і з цілком жіночої точки зору. Це абсолютно автономно", — розповіла Джонсон.

Відповідаючи на питання про виконання власних трюків, вона продовжила: "Я пройшла одноденний курс каскадерського водіння, і це було найвеселіше, що я коли-небудь робила".

Нагадаємо, чому Дакота Джонсон спить по 14 годин на добу.

Також Фокус писав про трейлер фільму "Мадам павутина" з Дакотою Джонсон у головній ролі.