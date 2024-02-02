Принц Гаррі та Меган Маркл на День святого Валентина поїдуть із США
Сассекси намагаються покращити свій імідж після низки нападок на британську королівську родину. Те, що мало стати сенсацією, зрештою призвело до того, що їхня популярність у США різко впала, як і розчинилися симпатії до них.
Герцоги Сассекські останнім часом стихли з атаками на королівську родину і вирішили більше уваги приділити відбілюванню власної репутації, яку серйозно зіпсували скандальними інтерв'ю. Тепер вони зосередилися на благодійності та позитивних проектах, а також демонструють світові, що у їхній родині все чудово. Так вони зібралися разом до Канади, де проведуть День святого Валентина, пише Hello.
Пара вирушить у Ванкувер і візьме участь у заході One Year to Go у рамках Ігор Нескорених.
У Ванкувері та Уістлері Гаррі та Меган приєднаються до членів зимового тренувального табору країн-учасниць, який надасть можливість членам Міжнародної спільноти Invictus, включаючи менеджерів команд, тренерів та учасників, випробувати зимові адаптивні види спорту перед Іграми наступного року.
Ігри 2025 пройдуть з 8 по 16 лютого, через 18 місяців після ігор 2023, які пройшли в Німеччині і де Меган натякнула, що пара може привезти на наступний захід своїх дітей, сина Арчі та дочка Лілібет.
Окрім створення позитивного іміджу, нещодавно пара заявила, що готує нові проекти у рамках п'ятирічного контракту з Netflix на $100 мільйонів. Вони натякнули на кілька документальних фільмів та адаптацію роману "Зустрінемось на озері".
Поки що популярність пари у США продовжує падати. Їх неодноразово висміювали у мультфільмах та шоу, в один із впливових таблоїдів назвав їх серед головних невдах Голлівуду.
Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл зазнали чергової поразки.