Принц Гаррі та Меган Маркл зазнали чергової поразки

Серіал герцогів Сассекських приніс загалом 81,6 млн годин перегляду. Втім, його не включили до списку номінантів на престижну премію.

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Меган Маркл і принц Гаррі "поранені" після чергової поразки на церемонії вручення "Еммі". Про це пише Mirror.

Імена герцога та герцогині Сассекських знову не були включені в список номінантів — попри те, що їхній документальний серіал "Гаррі та Меган" встановив рекорд як найпопулярніша документальна картина на Netflix.

І експертка Лінн Карратт вважає, що через зневажливе ставлення члени королівської сім’ї почуваються "пораненими".

"Меган і Гаррі можуть відчувати себе трохи пораненими, не отримавши номінацію на "Еммі". Але вони зіткнулися з жорсткою конкуренцією за номінації", — розповідає Каратт.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

Фахівець додає, що це не перша зневага пари на "Еммі", і, як повідомлялося, пара була "спустошена" минулого року після того, як не отримала визнання, на яке, вони вважали, заслуговують.

Їхнє шоу не здобуло жодної номінації "Еммі", попри те, що проєкт приніс загалом 81,6 млн годин перегляду.

Більше того, королівська пара не була на церемонії нагородження, яку було перенесено з вересня 2023 року через страйк Гільдії кіноакторів.

Постер серіалу принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Netflix

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ була дуже зла на онука Гаррі та його дружину.

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