3 лютого 2024 року: святих Симеона та Анни – що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися та ображати людей. Також краще не брати гроші в борг і не носити речі чорного кольору.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Семена Богоприймача та Ганни Пророчиці. У народі це свято називали ще Зберігачі немовлят. Цього дня віруючі моляться за новонароджених дітей.

Що не можна робити 3 лютого:

таїти злі помисли;

шити, в'язати, вишивати, займатися рукоділлям;

одягати одяг чорного кольору;

брати в борг;

позичати гроші;

вживати спиртні напої.

Народні прикмети та повір'я:

багато снігу – до дощового літа;

горобці голосно цвірінькають — до ранньої весни.

День ангела святкують:

Адріан, Азарія, Ганна, Василь, Володимир, Власій/Вукол, Діодор, Єввул, Іван, Клавдіан, Клавдій, Михайло, Микола, Павло, Папій, Роман, Симеон, Симон, Тимофій.

Народилися сьогодні:

1979 рік – митрополит Київський та всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній;

1982 рік — Віра Брежнєва (Віра Галушка), українська співачка, актриса, телеведуча, екс-солістка групи "ВІА Гра".

Також у цей день:

1690 рік — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці входять в обіг паперові гроші;

1815 рік — у Швейцарії засновують першу в світі фабрику з виробництва твердого сиру;

1929 рік — завершується Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, де створюють Організацію українських націоналістів, керівником якої було обрано Євгена Коновальця.