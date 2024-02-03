Лінда Євангеліста оголила груди і показала шрами після мастектомії

Канадська супермодель Лінда Євангеліста повернулася на обкладинки після довготривалої вимушеної перерви. Жінка зізналася, що через невдалі б’юті процедури в минулому двічі пережила лікування раку грудей.

58-річна Лінда Євангеліста, яка двічі поборола рак, оголила груди та показала сліди від операцій, які їй довелося пережити. Знімки для журналу Zeit Magazin модель опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.

Це було перше повернення моделі на обкладинки журналу після тривалої вимушеної перерви через стан здоров’я. Фотосесія з Ліндою відбулася в Нью-Йорку. Відверті знімки моделі зробила відомий фотограф Кесс Берд.

На знімку Лінда одягнена в чорні штани на високій посадці, а зверху без бюстгальтера. На її плечах була лише накинута джинсова куртка. Рукою Лінда прикрила лівий бік грудей, однак за ними видніються помітні шрами від операцій.

Волосся моделі було вкладене в об'ємну зачіску, яка мала легкий недбалий вигляд. На обличчя Лінди нанесли доволі виразний макіяж, який підкреслив її очі та губи. Із прикрас на моделі були лише маленькі та ледве помітні сережки.

Крім основного фото Євангеліста приміряла ще кілька образів. Модель також позувала в білій сорочці з краваткою та вільному плащі, джинсах та чорній кофті, смугастій сорочці, пальті та з капелюшком-бантом.

У цитаті до матеріалу, який був опублікований в журналі модель зазначила, що ніколи не думала, що знову зможе повернутися до роботи моделлю.

Цього разу модель постала перед шанувальниками зовсім в іншому образі, її відвертість та щирість після лікування раку розчулила шанувальників, які емоційно відреагували на нові світлини моделі.

"Дякую тобі. Від однієї хвороби на рак молочної залози до іншої – це приголомшливо та надихає", "Мені не вистачає слів. Ліндо, будь ласка, ніколи більше не йдіть. Ми сумували за тобою, і тепер… ти повернулася! ", "Дякую, Лінда, мої груди деформовані через численні операції, це важко прийняти, але ти надихаєш".

Нагадаємо, у вересні 2023 року Лінда Євангеліста зізналася, що бореться з раком уже 5 років. Згодом, після новин про боротьбу з раком модель вийшла у світ. Також супермодель Лінда Євангеліста розповіла, чому не шукає більше кохання.