Домашні зачіски на кожен день за 5 хвилин, які можна зробити самій собі

Кожен ранок жінка починає зі стандартних ранкових ритуалів. І якщо цей процес у чоловіків займає 5 хвилин, то жінці доводиться віддати на це мінімум хвилин 15. Усе тому, що з дня у день жінки мудрують, що цікавого та гарного зробити зі своїм волоссям.

Звісно є ті, хто не дуже заморочується над вибором і кожного дня роблять звичайну для себе зачіску, але є ті, хто полюбляють експериментувати. Саме тому Фокус вирішив зробити підбірку цікавих ідей для зачісок, які робляться досить швидко, але виглядають стильно та привабливо. А головне їх спокійно можна зробити вдома самотужки.

Коса

Швидка коса — це зачіска з тонкої та рівно вплетеної коси вздовж голови. Цей варіант може втілити на різній довжині волосся та доповнити цікавими аксесуарами, наприклад, квітами або стрічками.

Звісно можна обрати як класичний та більш стриманий варіант, так і інші її варіації, такі як коса-обруч, французька коса, риб'яча коса та багато інших.

Зачіска "коса-обруч" є однією популярних варіантів коси. Вона створюється шляхом скручування волосся в дві коси, які потім перетинаються і виглядають як обруч навколо голови. Ця зачіска виглядає дуже жіночно і елегантно, і може бути використана як на повсякдень, так і на особливі події.

Французька коса — це стиль плетіння волосся, який включає в себе переплетення у паралельному напрямку тонких пасм волосся. Ця техніка надає волоссю елегантний вигляд і часто використовується для створення вечірніх зачісок. Щоб зробити французьку косу, волосся розділяють на дві частини, а потім кожну частину переплітають пасмами, додаючи додаткове волосся з кожним переплетенням.

Риб'яча коса — це ще один варіант плетення в якому волосся заплітається у вигляді тонкої сплетеної стрічки, подібно до сплетення риб'ячої мережі. Ця зачіска виглядає стильно і елегантно, і її можна використовувати як в повсякденному житті, так і на святкові події.

Висока коса є дуже популярною та елегантною зачіскою. Щоб створити цю зачіску, почніть збирати волосся високо на голові, якомога ближче до верху. Зав'яжіть волосся в хвіст, потім обмотайте його навколо основи хвоста, утворюючи косу.

Зачіска з прикрасами

Прикраси на волоссі — це популярний спосіб зробити своє волосся привабливим та стильним. Існує безліч варіацій зачісок та прикрас, які можна використовувати. Наприклад, коси з квітами. Заплетіть косу або декілька, а після додайте квіти в волосся. Це додасть свіжості та романтики до вашого образу.

Намисто з бісеру. Візьміть звичайне намисто і вплітайте його в вашу зачіску. Це додасть елегантності та оригінальності до вашого вигляду.

Шпильки. Додайте до вашої зачіски шпильки або заколки. Вони не лише прикрасять ваше волосся, а й створять шикарний акцент.

Зав'язка з шарфа. Оберіть гарний шовковий шарф і використовуйте його для зав'язки волосся. Це створить яскравий, модний образ.

Пучок

Пучок — це зачіска, при якій волосся складається в вузол ззаду голови або на верхній частині голови. Існує багато способів створення пучка, і вони можуть варіюватися від простого варіанту зібрати волосся у хвіст і скрутити його навколо бази до складніших фігурних вузлів. Зачіска-пучок також може бути декорована різними аксесуарами, які надають особливих акцентів. Також можна випустити декілька прядок навколо обличчя для ефекту легкості.

Розчесані хвилі

За допомогою фену створіть природні хвилі на своєму волоссі. Це додасть об'єму вашій зачісці. Цей варіант зачіски дуже простий та легкий, при якому волосся здається невимушеним і натуральним, ніби воно природно скручується у легкі хвилі після розчісування. Цей варіант додає об'єму і текстури волоссю, надаючи одночасно романтичного та бездоганного вигляду.

Щоб створити зачіску розчесані хвилі, можна використовувати фен для створення легких хвиль або спеціальні засоби для моделювання природної текстури волосся. Деякі люди також заплітають волосся у коси на ніч, щоб отримати більш виразні хвилі наступного ранку.

Кінський хвіст

Кінський хвіст — це стильна зачіска, в якій волосся зібране разом у вигляді високого хвоста, нагадуючи кінський хвіст. Цей стиль зачіски є досить популярним і може підходити для різних подій.

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