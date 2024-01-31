Як схуднути: 7 найвідоміших модних дієт усіх часів

Якщо ви не хочете змінювати свої харчові звички в довгостроковій перспективі, скористайтеся популярними дієтами. Однак для початку радимо вивчити їхні переваги та недоліки.

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Химерні дієти, покликані сприяти швидкому зниженню ваги, часто засновані на обмежувальних заходах, які можуть ненавмисно призвести до дисбалансу поживних речовин. У той час як деякі з цих дієтичних тенденцій зникають так само швидко, як і з'явилися на горизонті, інші витримують випробування часом. Перед вами сім найвідоміших дієт, давайте розберемося в їхніх тонкощах та оцінимо, наскільки вони актуальні. Про це пише OnlyMyHealth.

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Дієта Аткінса

Фото: Freepik

Дієта Аткінса є синонімом способу життя з низьким вмістом вуглеводів. Незважаючи на її широку розповсбдженість та величезну популярність свого часу, експерти б'ють на сполох з приводу безпеки та ефективності цієї дієти. Давно доведено найважливішу роль вуглеводів як джерела енергії, тому тривало дотримуватися цієї дієти не рекомендується.

Зональна дієта

Зональна дієта, якої дотримується Дженніфер Еністон, вимагає певного співвідношення макронутрієнтів. Незважаючи на те, що наголос робиться на цільні продукти, її обмежувальний характер, включно із забороною на певні поживні продукти, і створює проблему для стійкого дотримання режиму харчування. Саме відсутність балансу зональної дієти робить її складною в довгостроковій перспективі.

Кето-дієта

Кето-дієта, яка була створена для лікування епілепсії, пережила безпрецедентний сплеск популярності. Однак критики висловлюють занепокоєння з приводу потенційних ризиків для здоров'я, посилаючись на такі проблеми, як підвищене споживання насичених жирів і нестача фруктів та овочів, що ставить під сумнів її загальний вплив на організм.

Грейпфрутова дієта

Фото: Freepik

Грейпфрутова дієта та її аналоги, засновані на окремих продуктах, таких як грейпфрут, капустяний суп або варені яйця, хоча і потенційно сприяють зниженню ваги, позбавлені найважливішого елемента різноманітності поживних речовин. Експерти виступають за більш збалансований підхід, що охоплює всі групи продуктів харчування для забезпечення сталого благополуччя.

Палео-дієта

Палео-дієта, що ґрунтується на способі життя мисливців-збирачів та обмеженому наборі продуктів, створює певні протиріччя для здоров'я. Критики стверджують, що подібні дієти можуть ненавмисно сприяти нездоровій фіксації на харчових звичках, що спонукає до переоцінки їхнього цілісного впливу.

Безглютенова дієта

Безглютенова дієта, спочатку створена для людей з целіакією або алергією на глютен, перетворилася на модне явище. Незважаючи на думки, що склалися, дослідники з Гарварду ставлять під сумнів ідею її ефективності в процесі схуднення, особливо з огляду на її широке поширення.

Whole30

Фото: Freepik

30-денна дієта Whole30, попри свою популярність, не має надійної наукової підтримки. Хоча вона виступає за вибір здорової їжі, виникають питання щодо її ефективності порівняно з іншими дієтами, що підкреслює важливість науково обґрунтованих оцінок.

Уроки модних дієт

Роздуми над походженням усіх химерних дієт підкреслюють важливість стійкості, адекватності харчування та наукової підтримки. Експерти з харчування наголошують на важливості різноманітного і збалансованого харчування для здоров'я і довгострокової втрати ваги. У міру розвитку дієтичних тенденцій прийняття цілісного й науково обґрунтованого підходу стає першорядним у прагненні до стійкого контролю ваги. Нині акцент на здоров'ї та збалансованому харчуванні, яке неминуче подарує вам бонус у вигляді стрункої фігури, без шкоди та обмежень.

Нагадаємо, ці 5 рекомендацій дієтолога, які допоможуть забути про зайву вагу.

Раніше Фокус писав про те, що взимку потрібно відповідальніше ставитися до вибору продуктів, оскільки холод негативно позначається на імунітеті та загальному стані здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.