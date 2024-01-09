Дієти не працюють: 5 рекомендацій дієтологині, які допоможуть забути про зайву вагу

Багато хто здригається від слова "дієта", тому аби відтягнути цей період стресу і тортур над собою, постійно відкладають схуднення на потім. Спеціально для Фокусу дієтологиня Аліна Дяченко розповіла про те, чому вже давно варто відмовитись від дієт та які зміни у житті допоможуть назавжди забути про проблеми з вагою.

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Напевно, не існує жодної жінки, яка хоча б раз в житті не "сиділа на дієті" та не шукала будь-які способи схуднути до якоїсь події. Та уже кілька років усі ці дієти є неактуальними, адже на зміну їм прийшла турбота про здоров'я. Зараз в моді збалансоване харчування, яке не тільки дасть вам можливість отримати струнку фігуру, а й бути здоровими. Дієтологиня Аліна Дяченко розповідає Фокусу, чому дієти є неефективними та дає поради, які допоможуть схуднути комфортно та без шкоди для здоров'я.

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Забудьте про слово "дієта"

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"Забудьте про слово "дієта" або дієти з розряду "-30 кг за місяць", "питна дієта", "5 ложок"… Вони неефективні в довгостроковій перспективі, оскільки пропонують тимчасові зміни в харчуванні, замість стійких звичок. До того ж різноманітні дієти жорсткі та можуть негативно позначитися на здоров'ї та загальному фізичному самопочутті", — зазначає дієтологиня.

Короткочасні обмеження в харчуванні можуть дати вам певний результат, проте коли ви повернетесь до звичного харчування, до вас повернуться і скинуті кілограми. Такі вагові "гойдалки" можуть негативно позначитися на вашому метаболізмі, тому з кожним разом організм буде важче розлучатися із зайвою вагою.

"Збалансоване харчування — це не сувора ДІЄТА, це всього лише низка правил, дотримавшись яких можна кардинально змінити себе, набути нових здорових звичок, почуватися енергійним та сповненим сил, а вже бонусом буде йти гарна фігура", — каже Аліна Дяченко.

Фото: Freepik

Раціон має бути різноманітним, містити продукти з різних груп, щоб забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами. Розрахуйте свою норму калорій, білків, жирів, вуглеводів і для схуднення створіть дефіцит у межах 15–20% від отриманої цифри. Познайомтеся з принципами правильного харчування, розберіться в тому, що і коли корисно їсти, а від чого потрібно відмовитися.

Дієтологиня радить завести щоденник, куди ви записуватимете, що ви з'їли, о котрій годині, скільки випили води, яка була фізична активність тощо. Складіть собі індивідуальне меню на тиждень або місяць і дотримуйтесь його.

"Важливо, не забувати дотримуватися водного балансу — 30–40 мл на 1 кг ваги", — зазначає дієтологиня. "Вода відіграє ключову роль у гідратації клітин, тканин та органів, допомагає підтримувати нормальну температуру тіла, бере участь у багатьох метаболічних процесах, виводить токсини й сприяє пружності та здоров'ю шкіри".

Ставте правильні цілі

Фото: Freepik

Забудьте про цілі схуднути до Нового року, до літа, відпустки або до дня народження. Така мета також неефективна в довгостроковій перспективі. Дайте собі відповідь на запитання: для чого ви хочете схуднути? Чи хочете ви подобатися собі в дзеркалі? Чи хочете ви бути здоровими? Що ви готові зробити для цього?

"Ставте реальні цілі на короткі проміжки часу. Переконайте себе, що ви не худнете, а переходите на новий рівень турботи про себе, свою красу, здоров'я. Тільки власною працею можна досягти результату! Не шукайте причини не робити, а шукайте можливості. Не жалійте себе! Якщо випадково зійшли з дистанції, не кидайте задумане, а продовжуйте далі. Попросіть підтримки у близьких. Худніть ДЛЯ СЕБЕ, а не для когось", — радить Аліна Дяченко.

Не порівнюйте себе ні з ким

Порівнювати себе потрібно лише із собою в минулому. Зробіть фото та заміри до того, як почнете правильно харчуватися та змінювати свої звички, та раз на місяць робіть підсумки. Порівняння себе з іншими тільки змусить вас втратити мотивацію та бажання йти далі, адже завжди буде той, в кого щось виходить швидше.

"У кожного свій темп схуднення, комфортний для самої людини. Порівнюючи себе з іншими, ви можете відчути негативні емоції або навіть стрес, що своєю чергою призведе до негативних наслідків. Фокусуйтеся на власних досягненнях і рухайтеся вперед до поставленої мети у власному темпі", — каже дієтологиня.

Знайдіть правильну мотивацію

Фото: Freepik

Мотивація — це рушійна сила будь-яких змін. Проте не всяка мотивація є ефективною. Якщо ви вирішили схуднути для когось, наприклад, для чоловіка, то навряд чи дійдете до кінця.

"Ключовий елемент успішного та стійкого схуднення — мотивація! Особиста мотивація — є джерелом сили волі, тому вкрай важливо знайти свою мотивацію, яка поведе людину вперед прямо до мети", — наголошує експертка з харчування.

Будьте активні

Харчування відіграє дуже важливу роль у здоровому способі життя та схудненні, проте не менш важливими є активність, рух та режим. Багато спеціалістів зазначають, що 80% успіху під час зниження ваги залежить саме від харчування і лише 20% — фізична активність. Саме спорт дасть вам підтягнуте тіло, м'язи та купу енергії.

"Важливу роль у процесі схуднення, поліпшення загального здоров'я та обміну речовин відіграють фізична активність і дотримання режиму дня. Активність може бути будь-якою, обирайте ту, яка подобається саме вам. Наприклад, хтось отримує задоволення від бігу чи танців, а хтось від піших прогулянок на свіжому повітрі", — зазначає дієтологиня.

Зосередьтесь на здоровому способі життя, а не на стрімких дієтах і у вас все обов'язково вийде!

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