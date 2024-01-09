Диеты не работают: 5 рекомендаций диетолога, которые помогут забыть о лишнем весе

Многие вздрагивают от слова "диета", поэтому чтобы оттянуть этот период стресса и пыток над собой, постоянно откладывают похудение на потом. Специально для Фокуса диетолог Алина Дяченко рассказала о том, почему уже давно стоит отказаться от диет и какие изменения в жизни помогут навсегда забыть о проблемах с весом.

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Наверное, не существует ни одной женщины, которая хотя бы раз в жизни не "сидела на диете" и не искала любые способы похудеть к какому-то событию. Но уже несколько лет все эти диеты являются неактуальными, ведь на смену им пришла забота о здоровье. Сейчас в моде сбалансированное питание, которое не только даст вам возможность получить стройную фигуру, но и быть здоровыми. Диетолог Алина Дяченко рассказывает Фокусу, почему диеты являются неэффективными и дает советы, которые помогут похудеть комфортно и без вреда для здоровья.

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Забудьте о слове "диета"

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"Забудьте о слове "диета" или диеты из разряда "-30 кг за месяц", "питьевая диета", "5 ложек"… Они неэффективны в долгосрочной перспективе, поскольку предлагают временные изменения в питании, вместо устойчивых привычек. К тому же разнообразные диеты жесткие и могут негативно сказаться на здоровье и общем физическом самочувствии", — отмечает диетолог.

Кратковременные ограничения в питании могут дать вам определенный результат, однако когда вы вернетесь к привычному питанию, к вам вернутся и сброшенные килограммы. Такие весовые "качели" могут негативно сказаться на вашем метаболизме, поэтому с каждым разом организм будет труднее расставаться с лишним весом.

"Сбалансированное питание — это не строгая ДИЕТА, это всего лишь ряд правил, придерживаясь которых, можно кардинально изменить себя, приобрести новые здоровые привычки, чувствовать себя энергичным и полным сил, а уже бонусом будет идти стройная фигура", — говорит Алина Дяченко.

Фото: Freepik

Рацион должен быть разнообразным, содержать продукты из разных групп, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Рассчитайте свою норму калорий, белков, жиров, углеводов и для похудения создайте дефицит в пределах 15–20% от полученной цифры. Познакомьтесь с принципами правильного питания, разберитесь в том, что и когда полезно есть, а от чего нужно отказаться.

Диетолог советует завести дневник, куда вы будете записывать, что съели, во сколько часов, сколько выпили воды, какая была физическая активность и тому подобное. Составьте себе индивидуальное меню на неделю или месяц и следуйте ему.

"Важно, не забывать соблюдать водный баланс — 30–40 мл на 1 кг веса", — отмечает диетолог. "Вода играет ключевую роль в гидратации клеток, тканей и органов, помогает поддерживать нормальную температуру тела, участвует во многих метаболических процессах, выводит токсины и способствует упругости и здоровью кожи".

Ставьте правильные цели

Фото: Freepik

Забудьте о цели похудеть к Новому году, к лету, отпуску или ко дню рождения. Такая цель также неэффективна в долгосрочной перспективе. Ответьте себе на вопрос: для чего вы хотите похудеть? Хотите ли вы нравиться себе в зеркале? Хотите ли вы быть здоровыми? Что вы готовы сделать для этого?

"Ставьте реальные цели на короткие промежутки времени. Убедите себя, что вы не худеете, а переходите на новый уровень заботы о себе, своей красоте, здоровье. Только собственным трудом можно достичь результата! Не ищите причины не делать, а ищите возможности. Не жалейте себя! Если случайно сошли с дистанции, не бросайте задуманное, а продолжайте дальше. Попросите поддержки у близких. Худейте ДЛЯ СЕБЯ, а не для кого-то", — советует Алина Дяченко.

Не сравнивайте себя ни с кем

Сравнивать себя нужно только с собой в прошлом. Сделайте фото и замеры до того, как начнете правильно питаться и менять свои привычки, и раз в месяц делайте итоги. Сравнение себя с другими только заставит вас потерять мотивацию и желание идти дальше, ведь всегда будет тот, у кого что-то получается быстрее.

"У каждого свой темп похудения, комфортный для самого человека. Сравнивая себя с другими, вы можете почувствовать негативные эмоции или даже стресс, что в свою очередь приведет к негативным последствиям. Фокусируйтесь на собственных достижениях и двигайтесь вперед к поставленной цели в собственном темпе", — говорит диетолог.

Найдите правильную мотивацию

Фото: Freepik

Мотивация — это движущая сила любых изменений. Однако не всякая мотивация является эффективной. Если вы решили похудеть для кого-то, например, для мужа, то вряд ли дойдете до конца.

"Ключевой элемент успешного и устойчивого похудения — мотивация! Личная мотивация — является источником силы воли, поэтому крайне важно найти свою мотивацию, которая поведет человека вперед прямо к цели", — отмечает эксперт по питанию.

Будьте активны

Питание играет очень важную роль в здоровом образе жизни и похудении, однако не менее важны активность, движение и режим. Многие специалисты отмечают, что 80% успеха при снижении веса зависит именно от питания и только 20% — ой физической активности. Именно спорт даст вам подтянутое тело, мышцы и кучу энергии.

"Важную роль в процессе похудения, улучшения общего здоровья и обмена веществ играют физическая активность и соблюдение режима дня. Активность может быть любой, выбирайте ту, которая нравится именно вам. Например, кто-то получает удовольствие от бега или танцев, а кто-то от пеших прогулок на свежем воздухе", — отмечает диетолог.

Сосредоточьтесь на здоровом образе жизни, а не на стремительных диетах и у вас все обязательно получится!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.