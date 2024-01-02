Как вернуться в форму: 10 простых советов, которые помогут похудеть после праздников

Нет необходимости после праздников прибегать к крайним средствам или экспресс-диетам, достаточно просто изменить некоторые повседневные привычки.

Related video

Несмотря на самые благие намерения, каждый год происходит одна и та же история: наступает январь, и вместо того, чтобы бодро смотреть в сторону нового года, мы оказываемся отягощенными празднованиями и излишествами рождественско-новогоднего периода. Как сообщает Национальный институт здравоохранения, с последней недели ноября по первую неделю января большинство взрослых набирают минимум полкилограмма. Поэтому желательно принимать меры, не прибегая к крайним средствам или экспресс-диетам с эффектом бумеранга. Простые изменения в питании и образе жизни, направленные на детоксикацию организма, и балансировку микробиома кишечника, нарушенного сладостями, бутербродами и нерегулируемым сном, могут помочь нам вернуться в форму после праздников. Об этом пишет Vogue Italia,

Перед вами10 советов по детокс-питанию и образу жизни, которые помогут прийти в норму после праздничного сезона.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Очистите холодильник от вредной еды

Фото: Pexels

Чтобы устранить искушение, освободите холодильник и кладовку от нездоровой пищи и продуктов, которые вас отравляют: например, продуктов, богатых рафинированным сахаром, гидрогенизированными жирами, рафинированной белой мукой, молочными продуктами, колбасами и алкоголем. Курс. И запаситесь свежими, питательными полезными продуктами, среди которых овощи, фрукты, рыба и нежирное мясо, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, семена и оливковое масло первого отжима.

Пейте много воды

Самый простой способ детоксикации это вода. Выпивайте не менее 2 литров воды в день между приемами пищи для регидратации обезвоженного алкоголем организма и стимуляции диуреза. Возьмите в привычку начинать утро со стакана теплой воды с лимоном, чтобы очистить печень. Чтобы процесс питья был более приятным, ароматизируйте воду ломтиками лимона, апельсина, яблока или листьями мяты.

Замените кофе зеленым чаем

Зеленый чай содержит хлорофилл и флавоноиды, например, катехины — антиоксидантные вещества, способствующие детоксикации печени, ускоряющие обмен веществ и борющиеся со старением клеток. Попробуйте заменить утреннюю чашку кофе чашкой зеленого чая либо выбирайте чай матча или матча латте – разновидность кофе с молоком, приготовленный из порошка матча, прекрасного зеленого чая.

Ешьте больше салатов

Фото: Freepik

Зеленые листовые овощи, особенно сырые, способствуют процессу детоксикации, нейтрализуя пестициды и тяжелые металлы, а благодаря высокому содержанию клетчатки способствуют регулярности кишечника и выведению токсинов. Приготовьте салат, смешав, например, шпинат, рукколу и капусту, и обогатите его яркими сырыми овощами, такими как морковь, редис и красный перец, чтобы получить питательный коктейль антиоксидантов.

Ешьте чеснок

Чеснок не самый идеальны продукт ввиду своего специфического запаха, однако он необходим для стимуляции детоксикации организма: он содержит серу, аллицин и селен — вещества, которые помогают печени выводить токсины. Вы можете есть чеснок сырым, смешивать его с медом или добавлять в заправки для салатов, а также в супы и ризотто.

Принимайте добавку расторопши

Помогите своей печени и принимайте добавки, поддерживающие ее очищающие функции: например, добавки на основе расторопши. Она содержит комплекс известных активных ингредиентов, таких как силимарин, который защищает печень, регенерирует ее клетки и лечит интоксикацию.

Практикуйте интервальное голодание

Фото: Freepik

Попробуйте интервальное голодание — систему питания, которая предусматривает прием пищи в течение определенного периода времени, так называемого окна. Обычно окно, во время которого разрешено употреблять пищу составляет 8 часов, а затем вы должны голодать в течение 16 часов. Этот метод позволяет пищеварительной системе отдохнуть и заставляет нас чувствовать себя более энергичными. И если во время еды мы потребляем здоровую пищу, это также может способствовать процессу детоксикации.

Ешьте дома

Это кажется элементарным советом, однако, если вы действительно хотите очиститься хотя бы на короткий период, необходимо избегать кафе и ресторанов Готовя еду дома, мы можем следить за качеством и свежестью употребляемых продуктов, умеренно использовать соль и полностью избегать употребления сахара и "плохих" жиров. Кроме того, мы можем выбирать здоровые и легкие способы приготовления, например, запекание или приготовление на пару.

Практикуйте йогу

Фото: Freepik

Практика йоги помимо бесчисленных преимуществ, имеет еще и детокс-эффект. Позы йоги, особенно скручивающие асаны, увеличивают приток крови к внутренним органам, насыщают их кислородом и массируют, а также стимулируют их функции, включая пищеварение и выведение токсинов.

Посещайте сауну

Кожа, самый большой орган нашего тела, не только защищает от внешних факторов, но и помогает выводить токсины через пот. Отправьтесь на пробежку в парк или попрыгайте на скакалке дома, или, что еще лучше, побалуйте себя финской сауной или турецкой баней, которые не только помогают вывести токсины, но и делают кожу гладкой и сияющей, а также согревают нас изнутри, что немаловажно в холодное время года.

Напомним, эти 5 продуктов, которые нельзя есть в холодное время года.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи назвали 10 лучших овощей для похудения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.