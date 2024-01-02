Як повернутися у форму: 10 простих порад, які допоможуть схуднути після свят

Немає потреби після свят вдаватися до крайніх засобів чи експрес-дієт, достатньо просто змінити деякі повсякденні звички.

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Незважаючи на найкращі наміри, щороку трапляється одна й та сама історія: настає січень, і замість того, щоб бадьоро дивитися в бік нового року, ми опиняємося обтяженими святкуваннями і надмірностями різдвяно-новорічного періоду. Як повідомляє Національний інститут охорони здоров'я, з останнього тижня листопада до першого тижня січня більшість дорослих набирають щонайменше півкілограма. Тому бажано вживати заходів, не вдаючись до крайніх засобів або експрес-дієт з ефектом бумеранга. Прості зміни в харчуванні та способі життя, спрямовані на детоксикацію організму, і балансування мікробіома кишківника, порушеного солодощами, бутербродами і нерегульованим сном, можуть допомогти нам повернутися у форму після свят. Про це пише Vogue Italia,

Перед вами 10 порад щодо детокс-харчування і способу життя, які допоможуть прийти в норму після святкового сезону.

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Очистіть холодильник від шкідливої їжі

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Щоб усунути спокусу, звільніть холодильник і комору від нездорової їжі та продуктів, які вас отруюють: наприклад, продуктів, багатих рафінованим цукром, гідрогенізованими жирами, рафінованим білим борошном, молочними продуктами, ковбасами та алкоголем. Курс. І запасіться свіжими, поживними корисними продуктами, серед яких овочі, фрукти, риба та нежирне м'ясо, бобові, цільнозернові продукти, горіхи, насіння та оливкова олія першого віджиму.

Пийте багато води

Найпростіший спосіб детоксикації це вода. Випивайте не менше 2 літрів води на день між прийомами їжі для регідратації зневодненого алкоголем організму і стимуляції діурезу. Візьміть за звичку починати ранок зі склянки теплої води з лимоном, щоб очистити печінку. Щоб процес пиття був приємнішим, ароматизуйте воду скибочками лимона, апельсина, яблука або листям м'яти.

Замініть каву зеленим чаєм

Зелений чай містить хлорофіл і флавоноїди, наприклад, катехіни — антиоксидантні речовини, що сприяють детоксикації печінки, прискорюють обмін речовин і борються зі старінням клітин. Спробуйте замінити ранкову чашку кави чашкою зеленого чаю або обирайте чай матча чи матча лате — різновид кави з молоком, приготований із порошку матча, прекрасного зеленого чаю.

Їжте більше салатів

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Зелені листові овочі, особливо сирі, сприяють процесу детоксикації, нейтралізуючи пестициди та важкі метали, а завдяки високому вмісту клітковини сприяють регулярності кишечника та виведенню токсинів. Приготуйте салат, змішавши, наприклад, шпинат, руколу і капусту, і збагатіть його яскравими сирими овочами, такими як морква, редиска і червоний перець, щоб отримати поживний коктейль антиоксидантів.

Їжте часник

Часник не найідеальніший продукт з огляду на свій специфічний запах, проте він необхідний для стимуляції детоксикації організму: він містить сірку, аліцин і селен — речовини, які допомагають печінці виводити токсини. Ви можете їсти часник сирим, змішувати його з медом або додавати в заправки для салатів, а також до супів і різотто.

Приймайте добавку розторопші

Допоможіть своїй печінці та приймайте добавки, що підтримують її очисні функції: наприклад, добавки на основі розторопші. Вона містить комплекс відомих активних інгредієнтів, таких як силімарин, який захищає печінку, регенерує її клітини та лікує інтоксикацію.

Практикуйте інтервальне голодування

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Спробуйте інтервальне голодування — систему харчування, яка передбачає прийом їжі протягом певного періоду часу, так званого вікна. Зазвичай вікно, під час якого дозволено вживати їжу, становить 8 годин, а потім ви маєте голодувати протягом 16 годин. Цей метод дає змогу травній системі відпочити і змушує нас почуватися більш енергійними. І якщо під час їжі ми споживаємо здорову їжу, це також може сприяти процесу детоксикації.

Їжте вдома

Це здається елементарною порадою, однак, якщо ви справді хочете очиститися хоча б на короткий період, потрібно уникати кафе та ресторанів Готуючи їжу вдома, ми можемо слідкувати за якістю та свіжістю продуктів, які вживаємо, помірковано використовувати сіль і повністю уникати вживання цукру та "поганих" жирів. Крім того, ми можемо обирати здорові та легкі способи приготування, наприклад, запікання або приготування на пару.

Практикуйте йогу

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Практика йоги, крім незліченних переваг, має ще й детокс-ефект. Пози йоги, особливо асани, що скручують, збільшують приплив крові до внутрішніх органів, насичують їх киснем і масажують, а також стимулюють їхні функції, включно з травленням і виведенням токсинів.

Відвідуйте сауну

Шкіра, найбільший орган нашого тіла, не тільки захищає від зовнішніх чинників, а й допомагає виводити токсини через піт. Рушайте на пробіжку в парк або пострибайте на скакалці вдома, або, що ще краще, потіште себе фінською сауною або турецькою лазнею, які не тільки допомагають вивести токсини, а й роблять шкіру гладенькою та сяючою, а також зігрівають нас зсередини, що важливо в холодну пору року.

Нагадаємо, ці 5 продуктів, які не можна їсти в холодну пору року.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи назвали 10 найкращих овочів для схуднення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.