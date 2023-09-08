Перець, кабачки та капуста. Дієтологи назвали 10 найкращих овочів для схуднення

Збалансована дієта з великою кількістю овочів — один із найпростіших та найефективніших способів підтримувати здорову вагу.

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Багато овочів від природи містять мало калорій, але багато води та клітковини, що допоможе вам довше залишатися ситими. Крім того, овочі багаті вітамінами, мінералами та іншими корисними рослинними сполуками, які можуть зменшити запалення й захистити від хронічних захворювань. Про це пише Health.

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Ось найкращі овочі, які слід включити до свого раціону, щоб підтримати здорове й стійке зниження ваги.

Спаржа

Фото: Freepik

У спаржі не тільки дуже мало калорій, а й багато клітковини. Одна чашка вареної спаржі містить 3,6 грама клітковини і всього 40 калорій.

Клітковина важлива для зниження ваги, оскільки вона повільно перетравлюється, допомагаючи вам довше відчувати ситість. Це означає, що ви природним чином будете споживати менше калорій, не відчуваючи голоду. Клітковина також підтримує здорове травлення і підтримує регулярні випорожнення.

Шпинат

Фото: Freepik

Шпинат із вмістом води близько 91% є низькокалорійним, зволожувальним та поживним овочем.

Три чашки сирого шпинату містять 2 г клітковини і 2,5 грама білка і всього 20 калорій. Порція з трьох чашок також забезпечує понад 300% денної норми (денної норми) вітаміну К, 28% денної норми вітаміну С.

Одне дослідження показало, що кожна щоденна порція шпинату була пов'язана з втратою ваги приблизно на 0,52 фунта за чотирирічний період.

Цвітна капуста

Фото: Pixabay

Одна чашка вареної цвітної капусти містить близько 2 грамів білка, 2,9 г клітковини і 61% денної норми вітаміну С, тобто всього 29 калорій.

Цей хрестоцвітний овоч також багатий на рослинні стероли/станоли, які знижують рівень поганого холестерину й покращують функцію ендотелію, що має вирішальне значення для здоров'я серця.

Морква

Одна чашка скибочок сирої моркви містить 3,4 г клітковини і становить лише 50 калорій.

Дослідження 2021 року пов'язало часте вживання моркви зі зниженням індексу маси тіла (ІМТ) і зниженням рівня ожиріння.

Крім того, морква багата на антиоксиданти-каротиноїди. Дослідження пов'язали вищий рівень бета-каротину в крові зі зниженням ризику діабету 2 типу, раку й смертності.

Болгарський перець

Фото: Getty

Болгарський перець — універсальне доповнення до здорового харчування. У них мало калорій і багато поживних речовин, включно з клітковиною і вітаміном С.

Одна чашка сирого червоного перцю містить 3,2 грама клітковини, що становить понад 400% денної норми вітаміну С, й містить лише 39 калорій.

Більш високе споживання вітаміну С пов'язане з короткостроковим поліпшенням ІМТ. Однак необхідні подальші дослідження, щоб встановити чіткий зв'язок між вітаміном С і втратою ваги.

Кабачок

Фото: Getty Images

Приготовані кабачки містять 2 г білка і 1,8 г клітковини на чашку, всього за 28 калорій. Це робить його чудовим овочем, який можна додати до свого раціону для схуднення.

Крім того, кабачки містять антиоксиданти лютеїн і зеаксантин, які відомі тим, що підтримують здоровий зір і знижують ризик виникнення низки хвороб очей.

Капуста

Фото: Getty Images

Одна чашка вареної нашаткованої капусти містить 2,8 грама клітковини та 2 грами білка і всього 35 калорій.

Деякі дослідження також показують, що овочі сімейства хрестоцвітних, такі як капуста і броколі, можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Насолоджуйтеся капустою, приготованою на грилі, на пару, тушкованою, приготованою на грилі або запеченою. Ви також можете використовувати капусту для приготування ферментованого кімчі, який, як показали дослідження на людях, допомагає боротися з ожирінням.

Буряк

Фото: Pixabay

Одна чашка вареного буряка містить 75 калорій, 2,9 грама білка і 3,4 грама клітковини.

Буряк також є чудовим джерелом харчових нітратів, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Оксид азоту розслабляє і розширює кровоносні судини, допомагаючи поліпшити кровообіг й знизити кров'яний тиск.

Крім того, буряк містить потужні антиоксиданти, звані беталаїнами, які можуть захистити від ожиріння, хвороб серця, раку та інших хронічних захворювань, пов'язаних із вільними радикалами і запаленнями.

Брокколі

Фото: Getty Images

Одна чашка вареної броколі містить 5 грамів клітковини і 3,7 грама білка, всього за 55 калорій. Броколі багата на вітаміни С і К та фолієву кислоту, яка життєво важлива для росту плода під час вагітності.

Крім того, броколі містить поживні речовини та фітохімічні речовини, які можуть зменшити запалення, підтримати здоров'я серця, поліпшити здоров'я кісток і навіть захистити від деяких видів раку.

Батат

Один середній батат містить 3,8 грама клітковини, 2,3 грама білка та 103 калорії.

Батат також містить каротиноїди та інші сполуки, які допомагають боротися із запаленнями, підтримують здоров'я серця, покращують когнітивні функції та захищають від раку. У дослідженнях на тваринах і в пробірках було показано, що екстракти солодкої картоплі, багаті на каротиноїди, запобігають накопиченню жиру, зменшують збільшення ваги і нормалізують рівень тригліцеридів.

Щоб отримати максимальну користь для здоров'я, смажте або запікайте батат зі шкіркою, бо саме в ній міститься велика частина клітковини.

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Раніше Фокус писав про те, що дієтологи розповіли, в який час потрібно вечеряти, щоб швидко схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця