Перец, кабачки и капуста. Диетологи назвали 10 лучших овощей для похудения

Сбалансированная диета с большим количеством овощей — один из самых простых и эффективных способов поддерживать здоровый вес.

Related video

Многие овощи от природы содержат мало калорий, но много воды и клетчатки, что поможет вам дольше оставаться сытыми. Кроме того, овощи богаты витаминами, минералами и другими полезными растительными соединениями, которые могут уменьшить воспаление и защитить от хронических заболеваний. Об этом пишет Health.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Вот лучшие овощи, которые следует включить в свой рацион, чтобы поддержать здоровое и устойчивое снижение веса.

Спаржа

Фото: Freepik

В спарже не только очень мало калорий, но и много клетчатки. Одна чашка вареной спаржи содержит 3,6 грамма клетчатки и всего 40 калорий.

Клетчатка важна для снижения веса, поскольку она медленно переваривается, помогая вам дольше чувствовать сытость. Это означает, что вы естественным образом будете потреблять меньше калорий, не чувствуя голода. Клетчатка также поддерживает здоровое пищеварение и поддерживает регулярный стул.

Шпинат

Фото: Freepik

Шпинат с содержанием воды около 91% является низкокалорийным, увлажняющим и питательным овощем.

Три чашки сырого шпината содержат 2 г клетчатки и 2,5 грамма белка и всего 20 калорий. Порция из трех чашек также обеспечивает более 300% дневной нормы (дневной нормы) витамина К, 28% дневной нормы витамина С.

Одно исследование показало, что каждая ежедневная порция шпината была связана с потерей веса примерно на 0,52 фунта за четырехлетний период.

Цветная капуста

Фото: Pixabay

Одна чашка вареной цветной капусты содержит около 2 граммов белка, 2,9 г клетчатки и 61% дневной нормы витамина С, то есть всего 29 калорий.

Этот крестоцветный овощ также богат растительными стеролами/станолами, которые снижают уровень плохого холестерина и улучшают функцию эндотелия, что имеет решающее значение для здоровья сердца.

Морковь

Одна чашка ломтиков сырой моркови содержит 3,4 г клетчатки и составляет всего 50 калорий.

Исследование 2021 года связало частое употребление моркови со снижением индекса массы тела (ИМТ) и снижением уровня ожирения.

Кроме того, морковь богата антиоксидантами-каротиноидами. Исследования связали более высокий уровень бета-каротина в крови со снижением риска диабета 2 типа, рака и смертности.

Болгарский перец

Фото: Getty

Болгарский перец — универсальное дополнение к здоровому питанию. В них мало калорий и много питательных веществ, включая клетчатку и витамин С.

Одна чашка сырого красного перца содержит 3,2 грамма клетчатки, что составляет более 400% дневной нормы витамина С, и содержит всего 39 калорий.

Более высокое потребление витамина С связано с краткосрочным улучшением ИМТ. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить четкую связь между витамином С и потерей веса.

Кабачок

Фото: Getty Images

Приготовленные кабачки содержат 2 г белка и 1,8 г клетчатки на чашку, всего за 28 калорий. Это делает его отличным овощем, который можно добавить в свой рацион для похудения.

Кроме того, кабачки содержат антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые известны тем, что поддерживают здоровое зрение и снижают риск возникновения ряда болезней глаз.

Капуста

Фото: Getty Images

Одна чашка вареной нашинкованной капусты содержит 2,8 грамма клетчатки и 2 грамма белка и всего 35 калорий.

Некоторые исследования также показывают, что овощи семейства крестоцветных, такие как капуста и брокколи, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Наслаждайтесь капустой, приготовленной на гриле, на пару, тушеной, приготовленной на гриле или запеченной. Вы также можете использовать капусту для приготовления ферментированного кимчи, который, как показали исследования на людях, помогает бороться с ожирением.

Свекла

Фото: Pixabay

Одна чашка вареной свеклы содержит 75 калорий, 2,9 грамма белка и 3,4 грамма клетчатки.

Свекла также является отличным источником пищевых нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота. Оксид азота расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, помогая улучшить кровообращение и снизить кровяное давление.

Кроме того, свекла содержит мощные антиоксиданты, называемые беталаинами, которые могут защитить от ожирения, болезней сердца, рака и других хронических заболеваний, связанных со свободными радикалами и воспалениями.

Брокколи

Фото: Getty Images

Одна чашка вареной брокколи содержит 5 граммов клетчатки и 3,7 грамма белка, всего за 55 калорий. Брокколи богата витаминами С и К и фолиевой кислоты, которая жизненно важна для роста плода во время беременности.

Кроме того, брокколи содержит питательные вещества и фитохимические вещества, которые могут уменьшить воспаление, поддержать здоровье сердца, улучшить здоровье костей и даже защитить от некоторых видов рака.

Батат

Один средний батат содержит 3,8 грамма клетчатки, 2,3 грамма белка и 103 калории.

Батат также содержит каротиноиды и другие соединения, которые помогают бороться с воспалениями, поддерживают здоровье сердца, улучшают когнитивные функции и защищают от рака. В исследованиях на животных и в пробирках было показано, что экстракты сладкого картофеля, богатые каротиноидами, предотвращают накопление жира, уменьшают увеличение веса и нормализуют уровень триглицеридов.

Чтобы получить максимальную пользу для здоровья, жарьте или запекайте батат с кожурой, так как именно в ней содержится большая часть клетчатки.

Напомним, топ-7 упражнений, которые сжигают больше всего калорий и помогают худеть.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи рассказали, в какое время нужно ужинать, чтобы быстро похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту