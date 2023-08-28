Диетологи рассказали, в какое время нужно ужинать, чтобы быстро похудеть

Если вы стремитесь похудеть, постарайтесь ужинать пораньше, по крайней мере за 2–3 часа до того, как вы планируете лечь спать.

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Если вы пытаетесь похудеть, возможно, вы задумались над тем, что и в какое время лучше есть. Вы наверняка знаете, что нужно обязательно завтракать, не пропускать обед и ужин. Но знали ли вы, что именно время ужина может сильно повлиять на снижение веса? Диетолог Махима Ранивал рассказала, в какое время лучше всего ужинать для оптимальной потери веса. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Время ужина и потеря веса

Фото: Freepik

"Важно не только время, но и время между ужином и моментом сна", — говорит Ранивал. Она отметила, что если вы едите слишком поздно перед сном, это может нарушить естественные ритмы вашего организма и ухудшить качество сна, что затруднит потерю веса.

Исследование 2021 года, опубликованное в Британском журнале питания, показало, что люди, которые ужинали раньше, в конечном итоге теряли больше веса по сравнению с теми, кто придерживался того же плана питания, но ужинал позже. Исследователи предположили, что это может быть связано с тем, что позднее употребление пищи повлияет на гены, связанные с внутренними часами организма, из-за чего людям, которые едят поздно, становится сложнее похудеть.

Поздний ужин, особенно перед сном, может негативно сказаться на снижении веса. Поздний прием пищи часто ассоциируется с бессмысленными перекусами и выбором нездоровой пищи. Кроме того, метаболизм вашего организма естественным образом замедляется вечером, когда он готовится к отдыху, поэтому употребление тяжелой еды в это время может привести к отложению лишних калорий в виде жира вместо их эффективного использования.

Когда ужинать?

Фото: Getty

"В идеале вам следует стараться ужинать как минимум за 2–3 часа до сна. Это даст вашему организму достаточно времени для переваривания пищи и поможет вам не ложиться спать с полным желудком", — посоветовала эксперт.

По мнению Ранивал, ранний ужин, примерно с 18:00 до 19:00, связан с различными потенциальными преимуществами для снижения веса. "Одна из ключевых причин заключается в том, что это позволяет вашему организму сжигать калории, потребляемые во время ужина, посредством вечерних занятий и основного обмена веществ", — добавила она.

"Ранний ужин помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая ночную тягу к нездоровым перекусам. Когда вы едите рано, вы также даете своему организму достаточно времени для переработки пищи и эффективного усвоения питательных веществ", — отмечает Ранивал.

Что важно знать

Фото: Freepik

"Идеальное время ужина может варьироваться. Такие факторы, как распорядок дня, режим тренировок и личные предпочтения, играют роль в определении лучшего времени для ужина", — сказал Ранивал. Главное — найти баланс между тем, чтобы дать организму достаточно времени для переваривания еды и не чувствовать чрезмерного голода перед сном.

Важную роль в борьбе с лишним весом играет не только время ужина, но и его содержание. Вы можете выбрать хорошо сбалансированную еду, которая включает нежирный белок (например, куриные грудки, йогурт и творог), богатые клетчаткой овощи (например, брокколи), цельнозерновые продукты (например, киноа) и полезные жиры (лосось и яйца). Более того, вам следует избегать тяжелой, жирной и чрезмерно обработанной пищи, поскольку она не только нарушают пищеварение, но и препятствуют похудению

Если вы стремитесь похудеть, идеальное время для ужина — около 18:00–19:00. Этот временной интервал обеспечивает эффективное пищеварение, лучшее качество сна и использование калорий, потребляемых во время ужина. Помните, что последовательность является ключевым моментом. Установление регулярного графика ужина может помочь регулировать внутренние часы вашего организма и стать помощников в снижении веса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту