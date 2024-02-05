5 лютого 2024 року: Феодосія Чернігівського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ходити в гості та позичати гроші. Морозна погода цього дня — до теплої і ранньої весни.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодосія Чернігівського. Він відродив розорений уніатами Києво-Видубицький монастир, відновив Єлецький Успенський монастир у Чернігові, заснував Печеницьку жіночу обитель, побудував храм Домницького монастиря.
Що не можна робити 5 лютого:
- займатися важкою фізичною працею
- переїдати, вживати алкоголь
- ходити в гості
- давати і брати гроші в борг
Народні прикмети та повір'я:
- морозна погода — до теплої та ранньої весни
- дощ сьогодні — до посушливого літа
- тепла погода — до закінчення зими
День ангела святкують:
Агафія, Олександра, Антоній, Василиса, Воіф, Євагрій, Елладій, Макарій, Михайло, Полієвкт, Феодосій, Феодулія
Також цього дня:
1928 — вдається штучно синтезувати вітамін D
1938 — у Берліні розпочався перший чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків. 4 збірні визначили чемпіона за два ігрові дні, переможцем стала Німеччина
1952 — у Нью-Йорку встановлено перший світлофор для пішоходів
1953 — прем'єра мультфільму "Пітер Пен"
1979 — В Антарктиді, на березі моря Ведделла, відкрито аргентинську науково-дослідну полярну станцію Бельграно I
1989 — Розпочав мовлення британський 24-годинний новинний телеканал Sky News.