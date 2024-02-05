Ліндсі Лохан замилувала мережу рідкісним фото з чоловіком

Ліндсей Лохан після семи місяців після пологів показала ніжне сімейне фото з чоловіком у статусі батька та мами. Акторка тримає своє особисте життя подалі від публічності, тому сімейні фото для неї це рідкість.

37-річна американська акторка Ліндсей Лохан вперше після народження дитини показалася в обіймах свого чоловіка Бадера Шаммаса. Миле фото акторка опублікувала в своєму Instagram.

На чорно-білому знімку видно, як вони сидять за дерев’яним обіднім столом. Ліндсі вмостилася поруч зі своїм чоловіком, який обіймає її за плечі. Акторка одягнена в повністю чорне вбрання з блискучими черевиками на високих підборах до колін. Чоловік Ліндсей - в темні джинси, чорну футболку та сорочку в клітинку і чорні туфлі.

Варто відзначити, що пара завжди була стриманою в своїх стосунках, тримаючи як своє особисте життя, так і свою дитину якомога далі від суспільства. Однак їх почуття добре відображаються на рідкісній спільній фотографії, яку опублікувала акторка.

Лохан підписала романтичне фото просто червоним сердечком, але це не завадило її шанувальникам відреагувати на нього.

"Мої двоє найкращих друзів", — написав її брат Дакота Лохан, "Найкрасивіші батьки! Луай справді виграв батьківську лотерею з вами!!!", "Мені дуже приємно бачити, як ти живеш своїм найкращим життям, Ліндсей! Я твій шанувальник протягом багатьох років і завжди буду підтримувати тебе з любов’ю та підтримкою! Нехай ти і твоя сім’я продовжуєте бути щасливими та здоровими!"

Варто відзначити, що Ліндсей і Бадер живуть у Дубаї, куди акторка переїхала жити ще в 2014 році. Саме в цьому місці пара і познайомилася. Тут народився і їх син.

Пара таємно одружилася в невідомому місці в квітні 2022 року. Вже більше ніж через рік, в липні 2023 року, обоє вперше стали батьками. У них народився син, якого назвали Луа.

Нагадаємо, раніше Ліндсі Лохан показала фігуру через два тижні після пологів. Пізніше акторка показала, як схудла через пів року після пологів.