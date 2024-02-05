Максимум тіла: 6 найвідвертіших суконь "Греммі-2024" (фото, відео)

Зірки вирішили сильно не скромничати і вибрали воістину вражаючі вбрання, які більше показували, ніж приховували. особливо відзначилася Майлі Сайрус.

У Лос-Анджелесі відгриміла 66-а церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії "Греммі". На святі музики і шоу зірки не проґавили можливості продемонструвати на червоній доріжці свої розкішні вбрання, причому деякі з них були дуже сміливими. Фокус пропонує разом розглянути найзухваліші сукні церемонії "Греммі-2024".

Майлі Сайрус

Зіркою вечора безперечно стала співачка Майлі Сайрус. І справа не лише в тому, що вона отримала дві статуетки, а й у її сукні. Перед фотографами вона позувала в золотій металізованій кольчужній сукні від Джона Гальяно для Maison Margiela. Вона була суцільною тільки на грудях Майлі і в області бікіні, а інша частина дизайну складалася з тонкої сітки.

Сайрус завершила свій сміливий ансамбль гірчично-жовтими туфлями на підборах, ювелірними прикрасами Tabi, Tiffany & Co. і пишною зачіскою в стилі 1970-х років.

Шарлотта Лоуренс

Американська виконавиця була одягнена в кастомну прозору сукню до підлоги з тюлю і багатошарового мережива з відкритими плечима і ніжною блискучою вишивкою від Rodarte. Образ доповнювали туфлі Andrea Wazen, клатч Tyler Ellis і ледь помітні прикраси Irene Neuwirth. Волосся вона зібрала ззаду, а за допомогою макіяжу виділила очі.

Періс Джексон

Дочка Майкла Джексона не побоялася сміливо використовувати вирізи у своєму образі на червоній килимовій доріжці. На ній була чорна сукня Celine з відкритими плечима, великим вирізом вище талії і сміливим розрізом до стегна.

Періс поєднала сукню з чорними туфлями на шпильці та відповідним клатчем. Свої більш ніж 80 татуювань вона за можливості покрила тональним кремом.

Доджа Кет

Доджа Кет була одягнена в майже прозору сукню від Dilara Findikoglu з корсетом. Сукня без рукавів з невеликим шлейфом була настільки прозорою, що було видно майже всі татуювання на її тілі. Ліф сукні також частково оголив соски.

Співачка завершила образ червоними туфлями зі зміїної шкіри, срібними прикрасами, яскраво-червоною губою і окулярами в темній оправі.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа обрала сукню кольору сріблястий металік від Courrèges. Фінальний лук Courrèges з колекції ss24 був перероблений до невпізнання: сукню артистки зробили до підлоги, тоді як оригінал був до коліна.

Поп-зірка знову попрацювала зі своїм стилістом Лоренцо Посокко, щоб створити незабутнє вбрання для вечора, яке вона доповнила сміливими прикрасами Tiffany & Co., зокрема чудовим кольє, прикрашеним коштовним камінням, у формі двох риб.

Голлі Бейлі

Акторка і співачка прибула з модним запізненням на 66-ту щорічну церемонію вручення премії "Греммі" і втілила в життя свою пісню "Angel" Вона вдягнула абсолютно прозору сукню, оздоблену кристалами, виготовлену за індивідуальним замовленням Gucci, і доповнила її прикрасами від Pandora, створеними нею у співпраці з Гретою Генрієттою. Її хвилясте волосся було розділене проділом посередині і доходило до талії. Образ Бейлі завершила витонченим діамантовим кольє і сріблястими босоніжками на платформі.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс прийшла на афтепаті премії в сукні-кольчузі.