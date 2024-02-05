5 звичок, які допоможуть зберегти рівень колагену й запобігти старінню шкіри

Колаген — це білок, який зберігає молодість вашої шкіри і, на жаль, його виробництво зменшується з кожним роком. Але є кілька корисних звичок, які допоможуть запобігти втраті колагену.

"У віці від 25 до 30 років ми починаємо втрачати 1% колагену на рік. Цей процес прискорюється, починаючи з 40 років", — говорить доктор Паоло Факкіней Флемінг з медичного відділення мадридського центру естетичної медицини The Beauty Concept. Але зберегти колаген можна за рахунок підтримки правильних повсякденних звичок. Як підкреслює експертка, "хороші звички дійсно мають значення, і саме тому перед будь-яким лікуванням ми завжди намагаємося перенавчити пацієнтів у цьому сенсі, щоб отримати оптимальні результати". Про те, які звички допоможуть запобігти старінню шкіри та зберегти колаген пише Vogue Italia.

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Для чого потрібен колаген

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"Колаген — це найпоширеніший білок в організмі людини, який виробляється клітинами, званими фібробластами", — пояснює доктор Мар Міра. "Його основна функція — створювати та підтримувати структури тканин, що складають тіло, створюючи стійкі, сильні й гнучкі волокна, так звані "колагенові волокна". Останні пов'язують сполучні тканини, як-от сухожилля, м'язи та шкіру, і на них впливає вік, оскільки з роками метаболізм клітин дерми стає дедалі повільнішим, що впливає на швидкість синтезу колагену". А доктор Факкіней Флемінг додає: "Зменшення кількості колагену разом із втратою еластину — ще одного важливого білка для здоров'я шкіри, якій вона гарантує еластичність, а зневоднення є ключовим фактором старіння шкіри".

Від чого це залежить

Експерт з естетичної медицини Віртудес Руїс зазначає, що уповільнення вироблення колагену починається в той момент, коли ми перестаємо рости і починаємо старіти, тобто приблизно з 24 років. "У цьому віці зовні ми цього не помічаємо, але всередині нас уже відбувається старіння", — пояснює Руїс. "Цей процес залежить від генетики і типу шкіри, а також від наших звичок і того, наскільки ми піклуємося про свою шкіру. Ці фактори визначають більше або менше уповільнення вироблення колагену". Це правда, що ми не можемо змінити наші гени, але вони сприяють лише 25% процесу старіння. "Решта — епігенетика", — каже експерт. "Іншими словами, звички та середовище проживання. Тому ми можемо впливати на здоров'я нашої шкіри — і нашого тіла загалом — на 75%". Ці 5 корисних звичок допоможуть вам.

Щодня використовуйте крем з SPF

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"Ультрафіолетове випромінювання викликає окислення, що сприяє швидкому руйнуванню колагену, присутнього в дермі, і зниженню його виробництва", — попереджає доктор Мар Міра. "Тому вкрай важливо щодня використовувати адекватний фотозахист і вибирати сонцезахисний крем, який найбільше підходить для вашого типу шкіри".

Пийте зелений імбирний і трав'яний чай

Доктор Факкіней Флемінг рекомендує щодня вживати рідину у вигляді води або трав'яних чаїв, оскільки це сприяє виробленню гіалуронової кислоти, необхідної для зволоження і захисту тканин. Експертка особливо рекомендує антиоксидантні та протизапальні напої, такі як зелений чай, імбирний і трав'яні чаї.

Їжте продукти, багаті колагеном

Особливо багато цього білка в таких продуктах:

курка, індичка та свинина;

риба, така як тунець і лосось;

молочні продукти;

горіхи і сухофрукти;

овочі та фрукти, багаті вітаміном С, наприклад, цвітна капуста, помідори, перець, цитрусові, ягоди, ківі.

Зменшіть споживання цукру

Як пояснює доктор Міра, "цукор і "рафіновані" продукти негативно впливають на вироблення колагену й еластину через низький вміст у них білка".

Зволожуйте шкіру

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Коли ми говоримо про зволоження, ми маємо на увазі не тільки використання зволожувальних засобів, а й вживання достатньої кількості рідини. "Нашим клітинам потрібна вода для регенерації та виведення токсинів", — нагадує доктор Міра.

Уникайте куріння та алкоголю

Неможливо точно визначити, наскільки негативно впливає вживання тютюну та алкоголю на здоров'я шкіри. Але однозначно і те, й інше фактично руйнує волокна колагену, сприяє затримці рідини та перешкоджає оксигенації й живленню клітин.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.