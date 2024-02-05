Княгиня Шарлен з'явилася на публіці в джинсах і пальто Louis Vuitton (фото)

Разом із чоловіком і дітьми княгиня Монако прийшла повболівати за команду AS Monaco La Roca. Сім'я чудово провела час на стадіоні.

Представниці європейських королівських сімей не приховують своєї любові до джинсів. І щойно у них з'являється можливість замінити кутюрне вбрання на прості штани з деніму, вони не втрачають її. Не стала винятком і 46-річна княгиня Монако Шарлен. На баскетбольному матчі Євроліги між командами AS Monaco La Roca і Fenerbahce (Стамбул) вона з'явилася в елегантному повсякденному образі разом з чоловіком і дев'ятирічними дітьми, пише Hello.

Шарлін одягла коротке пальто з капюшоном Double Face від Louis Vuitton — укорочену модель з куліскою на талії верблюжого кольору. Вона поєднала невимушене вбрання з білим джемпером з високим коміром і парою темних джинсів скінні. Несподіваним доповненням образу стали величезні вузькі сережки-кільця Шарлін, які ознаменували відхід від сережок-крапель або сережок-гвіздочків.

Дочка княгині, принцеса Габріелла, як і її мати, була в джинсах і темному светрі. Її брат Жак одягнувся схожим чином, а принц Альберт був у краватці і темно-синьому піджаку.

Фотографії, які спостерігали то за грою, то за високопоставленими вболівальниками, зловили момент, коли Габріелла влаштувалася на колінах у матері, а князь Монако обіймав свого сина. В обох на плечах виднілися шарфи команди Roca в білому і червоному кольорах.

Уся сім'я була в піднесеному настрої й уважно спостерігала за грою.

Раніше Фокус писав, що княгиня Монако Шарлен продемонструвала стильний брючний костюм.