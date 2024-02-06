6 лютого 2024 року: святителя Фотія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна заздрити та порівнювати своє життя з іншими. Сильний мороз цього дня — до затяжної весни.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Фотія. Він вважається однією з найяскравіших особистостей в історії Візантії. Це не просто проповідник, а вчений, чиє служіння закликало до незалежності церковних судів. Про нього говорили: "Він по праву міг вважатися славою свого часу і міг навіть сперечатися з древніми".

Що не можна робити 6 лютого:

цікавитися статтю майбутньої дитини

заздрити, порівнювати своє життя з іншими

лихословити, голосно розмовляти

виносити що-небудь із дому

дивитися в розбите дзеркало

Народні прикмети та повір'я:

сильний мороз — до затяжної весни

відлига — до гарного врожаю зернових

День ангела святкують:

Олександр, Анатолій, Варсонофій, Василь, Вукол, Дмитро, Дорофея, Евіласій, Іван, Калліста, Лікарський, Максим, Марія, Марфа, Севастіан, Силуан, Фавст, Фавста, Феофіл, Фотій, Христина, Юліан...

Цей день в історії:

1815 рік — Джон Стівенс отримав грант штату Нью-Джерсі на будівництво залізниці "прямо від річки Делавер, через Трентон, до річки Рерітен, і біля Нью-Брансвіка". Це перша в США залізниця не промислового призначення

1880 рік — австрійський астроном Йоганн Паліза відкрив великий астероїд Медея

1886 рік — німецький хімік Клеменс Вінклер відкрив германій — передбачений Д. І. Менделєєвим "екасиліцій"

1948 рік — Угорський фізик Золтан Бей вперше отримав ехосигнал від Місяця. Народження радіолокаційної астрономії