59-річна Кортні Кокс показала фігуру в бікіні (відео)

Знаменитість зібралася прийняти холодну ванну. Вона уважно ставиться до свого раціону харчування та активно займається спортом.

59-річна американська акторка Кортні Кокс продемонструвала своє підтягнуте тіло в бікіні. Кадрами відпочинку зірка культового серіалу "Друзі" ділиться в Instagram з понад 14 млн підписників.

Виконавиця ролі Моніки Геллер опублікувала пост у соцмережі, який назвала "звалищем фотографій". На першому знімку до неї приєдналася інша зірка культової картини — Ліза Кудроу.

На одному з кадрів Кокс постала в купальнику. Зірка "Друзів" була одягнена у фіолетове бікіні, яке демонструвало її тіло. Кортні показала свій плоский живіт, скульптурні руки і міцні ноги.

Волосся акторка зібрала в пучок та повністю відмовилася від макіяжу.

Кортні Кокс

Зірка екрану, якій у червні 2024 виповнюється 60 років, була біля свого дому, коли готувалася прийняти крижану ванну.

У спортивній терапії крижана ванна — яку іноді називають зануренням у холодну воду — це тренувальний режим, зазвичай після періоду інтенсивних вправ.

Кортні зберігає свою підтягнуту фігуру, починаючи день з вегетаріанського коктейлю, який містить огірки та шпинат. Вона також багато готує вдома. І замість звичайного бургера в неї на столі бургери з індички.

Кортні Кокс з бойфрендом

Нагадаємо, Кортні Кокс уперше висловилася про раптову смерть Меттью Перрі.

Також Фокус писав про особисте життя Кортні Кокс.