Дженніфер Лопес демонструє кохання до Бена Аффлека в прикрасах (відео)

Зіркова пара одружилася влітку 2022 року. Після цього Джей Ло неодноразово зʼявлялася на публіці з іменними прикрасами.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала ще одне іменне кольє, присвячене її чоловікові Бену Аффлеку, 51, у відео до Дня святого Валентина в Instagram.

"Поцілунок Купідона від мене вам. Мій день святого Валентина надихнув на догляд за шкірою лише з @JLoBeauty #ThisIsMeNow", — написала бізнес-леді, демонструючи намисто із написом "Аффлек", коли вона наносила продукти свого бренду JLo.

У відео зірка сцени одягла затишний червоний светр Wooden Ships із величезним білим малюнком серця спереду, поєднуючи свій зимовий образ із золотим намистом з її новим прізвищем та золотими сережками-кільцями.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

"Наближається моє улюблене свято в році, День святого Валентина, і я хотіла зробити макіяж у вигляді поцілунку амура", — сказала вона, починаючи з того, що змішала зволожувальний крем J.Lo Beauty That Big Screen SPF 30 ($55) та бронзовий засіб Star Filter ($39), який надає шкірі теплого сяйва.

Дженніфер Лопес

Протягом років Дженніфер демонструвала багато подібних дизайнів прикрас, зокрема намисто з написом "Бен" після того, як вони знову почали зустрічатися в 2021 році, і інші з написами "Місіс Аффлек", "Дженніфер і Бен" після їхнього весілля 2022 року в Лас-Вегасі та Джорджії.

Дженніфер Лопес з іменним намистом

Нагадаємо, Джей Ло показала, який манікюр зробити на початку весни 2024 року.

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