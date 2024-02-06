Демі Мур показала всіх доньок і онуку (фото)

Напередодні Таллула Вілліс відзначила 30-річчя. До іменинниці приєдналися зіркова мама, сестри та племінниця, проте батька, хворого на деменцію, на святкуванні не було.

61-річна американська акторка та модель Демі Мур показала всіх доньок від Брюса Вілліса, 68. Сімейними кадрами багатодітна мама поділилася в Instagram з 5 млн підписників.

"Найкращий 30-й день народження для Таллули! Включно з моментом повного кола #Ocirque — ми бачили його в перший рік, коли дівчата були маленькими, і багато разів між ними", — написала Демі.

На фото зʼявилися всі спадкоємиці від шлюбу Брюса Вілліса та Демі Мур — Румер, Скат та Таллула. Остання напередодні відзначила 30-річчя. Саме тому родина майже в повному складі зібралася на святкування.

А на останньому кадрі навіть позувала перша онука Мур та Вілліса — Луетта. Румер народила первістка навесні 2023 року.

Демі Мур з родиною

Колишня пара була одружена з 1987 по 2000 роки. Наразі ж хворий на деменцію голівудський актор перебуває у шлюбі з Еммою Гемінг-Вілліс. Від їхнього союзу підростають двоє доньок — Мейбл та Евелін.

Брюс Вілліс з родиною Фото: Bruce Willis/Instagram

Після встановлення діагнозу важкої хвороби вся родина доволі часто збирається разом. Демі Мур з доньками приєднується до Брюса, його дружини та дітей.

Брюс Вілліс з родиною Фото: Instagram @demimoore

Нагадаємо, Демі Мур продемонструвала струнку фігуру в сукні-блейзері.

Також Фокус писав про рідкісний коментар Демі Мур щодо хвороби Брюса Вілліса.