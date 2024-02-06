Видно все: Каньє Вест вивів Б'янку Цензорі на публіку в одному прозорому дощовику (фото)

Каньє і Б'янка приїхали до студії звукозапису в Лос-Анджелесі. І якщо Вест був одягнений з ніг до голови, то Цензорі мала ще відвертіший вигляд, ніж зазвичай.

Коли здається, що Б'янка Цензорі не зможе показати публіці більше голого тіла, ніж уже показала, вона доводить, що подібні припущення дуже далекі від істини. Благо, у Каньє Веста, 46-річного чоловіка дівчини, фантазія не вичерпується. Підтвердження тому — знімки папараці, які потрапили в мережу, пише Metro.

На фото Каньє і Б'янка йдуть вечірнім Лос-Анджелесом у дощову погоду. Репер був одягнений за погодою, хоча, як завжди, виглядав дивно. Він приховав себе з голови до п'ят, надівши чорну щільну маску і величезне пончо кольору хакі, чорні широкі штани, масивні черевики і шкіряні рукавички до ліктя.

На його дружині з одягу був лише прозорий поліетиленовий дощовик і чорні чоботи до коліна Коли Цензорі повернулася до папараці спиною, вони побачили, що під її плащем справді не було одягу. Спереду її пікантні місця приховував чорний текст і широка щільна смуга спереду. На голову Б'янка зав'язала таку ж хустку.

Пара трималася за руки, коли вони увійшли в студію звукозапису, і Каньє, без сумніву, вносив останні штрихи у свій майбутній альбом Vultures: Act 1, вихід якого запланований на 8 лютого, про що репер повідомив у соцмережі.

Незважаючи на здивовані погляди роззяв, Б'янка виглядала спокійною і навіть посміхалася, розмовляючи з Каньє.

Зовсім недавно артист зчепився з журналісткою, яка поставила йому незручне запитання про його дружину. Вест розлютився, що її цікавила Б'янка, але абсолютно не цікавило, наприклад, те, що Кім неохоче відпускає до нього дітей.

Раніше Фокус писав, що Каньє поділився в соцмережі дуже відвертим фото Цензорі, після чого видалив усі публікації з акаунта.