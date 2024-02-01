Каньє Вест показав відверте фото Б'янки Цензорі, після чого зніс сторінку Instagram

Нове фото дружини репера розлетілося мережею перш ніж він обнулив свою сторінку в Instagram. Не виключено, що таким чином Вест підігріває інтерес до нової колекції одягу.

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46-річний американський репер Каньє Вест знову опублікував у мережі дуже відверте фото своєї 29-річної дружини Б'янки Цензорі. На сторінці музиканта в Instagram з'явився знімок, на якому дівчина позує у ванній кімнаті в стилі 70-х років, викладеній лимонно-зеленою плиткою і прикрашеній квітковими візерунками.

На ній — біла відверта майка за $20 з ефектом мокрої та написом "WET" на грудях, величезний хутряний капелюх BLUEMARBLE з леопардовим принтом, який повністю прикриває обличчя, і чорні мікроскопічні стринги. Образ завершують чорні туфлі-човники.

Умовний одяг мало приховує пікантні місця Б'янки.

Бьянка Цензорі нічого не приховує Фото: kanyewest/instagram

Показавши знімок 18,7 мільйонам підписників, Каньє таким чином просуває свою нову лінію модного одягу, оскільки його дружину часто можна побачити у відвертому топі WET.

Фото Б'янки в мікрострінгах уже з'являлося в соцмережі. Тоді Каньє поділився серією її відвертих кадрів.

Варто зазначити, що 2022 року в схожих трусах позувала Кім Кардаш'ян, колишня дружина Веста.

Кім Кардаш'ян Фото: Скриншот

Що писали цього разу коментатори під постом Каньє, залишається тільки здогадуватися, оскільки незабаром після публікації він видалив усі пости зі своєї сторінки.

Каньє Вест обнулив свою сторінку в соцмережі

До цього підписники репера критикували його за те, що він показує Б'янку в образі жінки легкої поведінки, і навіть вимагали припинити перетворювати її на героїню порнофільму.

Раніше Фокус писав про те, що репер накинувся на журналістку після її запитання про Б'янку. Ми також писали, що Вест заборонив дружині користуватися соціальними мережами, щоб захистити її від негативних коментарів. Зі свого боку друзі дівчини думають, що таким чином він ще більше ізолює її.