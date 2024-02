Джонні Депп і Род Стюарт зібрали понад $300 тисяч для порятунку кішок і кошенят

Засновниця фонду Animal Trust Селія Гаммонд уже 40 років рятує покинутих тварин. Вона організувала цілу мережу притулків для кішок і кошенят.

60-річний американський актор і музикант Джонні Депп і 79-річний британський співак Род Стюарт разом виступили на приватному благодійному заході в Лондоні, зібравши понад $300 тисяч. Ці гроші підуть на фонд Animal Trust супермоделі 1960-их років Селії Гаммонд, який займається порятунком безпритульних кішок і кошенят, повідомляє Daily Mail в ексклюзивному матеріалі.

Селія, якій зараз 81 рік, провела вечір у розкішному лондонському готелі Ned. Гості заходу послухали найкращі мелодії сера Рода, зокрема Maggi May, Forever Young і First Cut is the Deepest.

Джонні Депп і Селія Гаммонд

Гаммонд заснувала благодійну організацію 1986 року, щоб забезпечити догляд і притулок кішкам і кошенятам, а також гуманно скоротити популяцію собак і кішок шляхом стерилізації.

"Відданість і прихильність Селії захисту вразливих і занедбаних тварин вища за всілякі похвали. Я так радий бути частиною успіху вечора, а також додатковим бонусом — грати разом з моїм другом, сером Родом Стюартом", — заявив Депп.

За словами Стюарта, він "дуже щасливий" допомогти підвищити обізнаність і виділити кошти на життєво важливу роботу, яку благодійна організація Celia Hammond Animal Trust робить для вразливих і небажаних тварин.

Род і Джонні вже не вперше виступають разом. Раніше вони брали участь у двох концертах пам'яті легендарного рок-гітариста Джеффа Бека, який помер у січні 2023 року

Джефф Бек, Род Стюарт і Джонні Депп

Рок-ікона дружив із Гаммонд і навіть став покровителем одного з її притулків для тварин.

Селія позувала для обкладинки сольного альбому Джеффа Бека Truth, альбому, до якого увійшли твори Рода Стюарта, Ронні Вуда і Джона Пола Джонса. Він грав на оригінальній гітарі Елвіса Преслі Red Hagstrom Viking II, акомпануючи Стюарту під час імпровізованого концерту, куратором якого був Марк Олдрідж.

Гроші, зібрані Деппом і Стюардом, витратять на лікування хворих і поранених тварин, власники яких не можуть дозволити собі їх лікувати або не мають права на допомогу від великих благодійних організацій.

Гаммонд заснувала траст, який спочатку відкрив дві недорогі ветеринарні клініки в Лондоні, а потім розширив свою територію до Сассекса і Кента. Збору грошей і догляду за непотрібними, покинутими, безпритульними і дикими кішками супермодель присвятила 40 років. Вона вважає це своїм покликанням.

Співробітники фонду врятували 12 кішок, коли їхній господар помер

