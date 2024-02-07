Дочка Романа Абрамовича спровокувала чутки про заручини

Анна Абрамович з'явилася в модному лондонському магазині з величезним діамантом на пальці. Дочка російського олігарха приховує своє особисте життя від ЗМІ.

Дочка російського олігарха Романа Абрамовича Анна спровокувала чутки про заручини, коли вона блиснула гігантським діамантом на безіменному пальці під час шопінгу в універмазі Harrods. Раніше старша дитина мільярдера часто була помічена в компанії завидних женихів, але останнім часом вона приховувала своє особисте життя від журналістів. Про це пише Daily Mail.

Анна Абрамович, старша дитина відомого російського олігарха Романа Абрамовича, схоже зібралася заміж.

Анна Абрамович з обручкою на пальці

У вівторок її помітили зі сліпучою обручкою на безіменному пальці.

32-річна Анна блиснула великим діамантом, вирушаючи за покупками в лондонський Harrods.

Поруч із нею був невідомий чоловік, мабуть, охоронець, який ніс її сумки з покупками. З ким зустрічається Анна зараз — невідомо. Але раніше вона була пов'язана з кількома відомими і багатими холостяками.

У 2012 році вона зустрічалася з Лотаріо Калумом Бестом, який старший за неї на 12 років. Лотаріо — єдиний син відомого північноірландського футболіста Джорджа Беста, який грав за ФК "Манчестер Юнайтед". У молодого чоловіка, який працює фотомоделлю, репутація плейбоя.

Колишній бойфренд Анни — Калум Бест

Представник Калума розповідав, що він і Анна дружили багато років, і вона літала до нього на Сардинію, щоб подивитися, як він знімається для Sky Sports Italia.

До зв'язку з Калумом Анна була заручена з уродженцем Москви адвокатом Миколою Лазарєвим. На той час їй було лише 18 років, а Микола у 27 років був майже на десять років старший за неї.

У той час вони жили разом у дорогому місці з видом на лондонський Гайд-парк і збиралися одружитися, але розлучилися, перш ніж зв'язати себе узами шлюбу.

Анна Абрамович Фото: Getty Images

Кілька років по тому Анна зосередилася на своїй освіті, переїхавши через Атлантику в Нью-Йорк, де вона вивчала філософію в Колумбійському університеті, який закінчила 2018 року.

Хто така Анна Абрамович

Анна — старша дочка Романа Абрамовича від його другої дружини Ірини Маландіної. Загалом у Ірини та Романа п'ятеро дітей. Роман був одружений з Іриною з 1991 по 2007 рік.

Роман Абрамович із другою дружиною та дітьми Фото: Spletnik.ru

У 2014 році газета New York Post повідомила, що Анну бачили разом із матір'ю в пошуках будинку на Мангеттені, коли вона придивлялася до пентхауса вартістю 47,5 мільйона доларів у Walker Tower.

Однак останніми роками вона, як вважають, повернулася в Лондон назавжди і вчиться в кулінарній школі Le Cordon Bleu в Лондоні.

Як і її молодші брати та сестри, Анна звикла жити на широку ногу і, як повідомляється, перебуває в черзі на спадщину в розмірі 3,15 мільярда доларів.

Хоча про її виховання мало що відомо, таблоїди писали, що до школи в Лондоні вона добиралася на вертольоті.

Коли їй виповнилося 16 років, вечірка з нагоди дня народження потрапила в заголовки газет і, як повідомляється, обійшлася в сотні тисяч доларів.

Запрошення для кожного з гостей — а їх, як повідомляється, було 500 її однокласників і друзів — включали срібні листівки з тисненням ініціалів іменинниці.

Перед заходом вони також отримали дорогий подарунок, і їх пускали на вечірку тільки в ньому: дівчаткам дарували браслети з підвісками зі срібла і кришталю, а хлопчикам — чорні шкіряні ремінці з бісером, створені самою Анною.

Сама Анна була в помаранчевій сукні Dior, вечірку влаштували в нічному клубі в лондонському Вест-Енді, де виступала діджеєм Алекса Чанг і група Klaxons.

Гостям пропонували безалкогольні коктейлі, зефір, полуницю в шоколаді, торти та інші десерти, а зону для фотозйомок обслуговувала команда візажистів.

Вечірка тривала до третьої години ночі, причому більшу частину заходу почесна гостя провела у VIP-залі зі своїми близькими подругами.

Роман Абрамович із донькою Фото: Spletnik.ru

"Я ніколи не забуду цю вечірку. Я ношу свій браслет щодня, просто щоб, коли люди про це запитають, я могла сказати, що ходила на вечірку до Анни. Практично кожен підліток у західному Лондоні та за його межами знає про цю вечірку", — розповідав один із гостей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Анна та її брат Аркадій отримали громадянство Литви.