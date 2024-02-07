Бен Аффлек висміяв своє сумне обличчя на "Греммі-2023" (відео)
Ролик з рекламою популярної мережі кондитерських закусочних покажуть на "Супербоулі-2024". Це не перша колаборація оскароносного актора та "Dunkin’".
51-річний американський актор Бен Аффлек у новій рекламі для бренду "Dunkin’" висміює свій "сумний" вираз обличчя на минулорічній церемонії "Греммі". Відео ділиться його дружина Джей Ло в Instagram.
Ролик починається з того, що Аффлек переглядає фейковий новинний репортаж, у якому зіркова пара зображена на церемонії вручення нагород у 2023 році з написом "Найнудніший чоловік у світі". На що актор каже собі тихим і похмурим голосом у стилі Бетмена: "Ні. Стійкий. Завжди спостерігаю".
Потім Бен каже, що може стати стати поп-зіркою, перш ніж запитати: "Наскільки важко це може бути?"
Аффлек продовжує тримати коробку пончиків, коли телефонує музичному продюсеру, щоб сказати, що в нього є кілька "бітів".
"У мене навіть є така персона, як Дж. Ло — або Б. Ло", — розповідає він продюсеру.
Потім рекламний ролик повертається до актора, який сидить на своєму дивані на самоті перед телевізором.
"Вони сказали, що ти поганий", — каже він собі. "Ти тупий, середнього віку, незграбний білий хлопець без ритму, і ти не вмієш співати на тональності. Ви не скоординований".
Фоловери співачки емоційно відреагували на креативну рекламу відомої мережі кондитерських закусочних.
"Це неймовірно!" — написала в коментарях Періс Гілтон.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес присвятила чергову прикрасу Бену Аффлеку.
Також Фокус писав про причини частих сварок Джей Ло та Бена Аффлека.