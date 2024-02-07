Боксера В'ячеслава Узелкова госпіталізували в лікарню

В'ячеслав Узелков перебуває в лікарні. Поки діагноз боксера не відоми. Однак, судячи з його слів, стан його здоров'я важкий.

44-річний український боксер, телеведучий та нині тренер В’ячеслав Узелков опинився в лікарні. Про погіршення стану здоров’я чоловік повідомив у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, боксер опублікував відеоролик на якому показав лікарняну палату, крапельницю та те як він отримує лікування.

"Усім привіт. Я вижив і не дам спокою ворогам. Слава Україні", — написав Узелков.

Що саме сталося з боксером наразі невідомо. В подробиці вдаватися він не захотів. Однак у 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт. Сталося це ще у 2012 році після бою.

В'ячеслав Узелков у лікарні

Довідка

В'ячеслав Узелков — відомий український професійний боксер. Він народився 8 квітня 1979 в місті Вінниця. В'ячеслав Узелков розпочав тренування з боксу ще у дитинстві, від 8 років. Його перші боксерські кроки відбулися в місцевому спортивному клубі. З часом він став одним з найобіцяючіших молодих боксерів в Україні.

У професійному боксі Узелков дебютував в 2004 році. Його боксерська кар’єра тривала 10 років. У 2014 році він провів останній бій на рингу. Після почав свою тренерську кар’єру.

Щодо особистого життя боксера. Він 22 роки був одружений з фітнес-тренером Мариною Боржемською. Спільно пара має двох дітей — сина Роберта (2009) і дочку Олівію (2012). Розлучення пари було доволі гучним, оскільки Марина звинуватила В'ячеслава у аб’юзерстві. Деякий час пара публічно з’ясовувала стосунки. Нині вони не спілкуються. За словами Марини, Узелков також не підтримує стосунки з дітьми.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Вʼячеслав Узелков вдруге одружується. Боксер заявив, що не бажає публічності в цих стосунках, тому не називати ім’я жінки. Однак, згодом, Вʼячеслав Узелков зʼявився на публіці зі своєю, ймовірною, нареченою.