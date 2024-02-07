Зендея та Тімоті Шаламе зізналися, як вони поставилися до своїх поцілунків

Знаменитості виконали головні ролі в продовженні "Дюни" Дені Вільньова. Вони давно є хорошими друзями, проте сценарій картини передбачав поцілунки.

27-річна американська акторка Зендея та 28-річний актор Тімоті Шаламе розповіли про свої поцілунки в другій частині "Дюни". Про це пише Entertainment Tonight.

Зірковому дуету здалося "до біса дивним", коли їм нарешті довелося поцілуватися перед камерою для довгоочікуваного фільму "Дюна: Частина друга", який вийде в кінотеатрах 29 лютого 2024 року.

Актор "Назови мене своїм ім’ям" і акторка "Ейфорії" поговорили з виданням про те, як незручно грати романтичні головні ролі, коли вони вже були хорошими "платонічними" друзями задовго до цього.

Окрім цього, Зендея вже кілька років зустрічається зі зіркою "Людини-павука" Томом Голландом, а Тімоті почав романтичні стосунки з Кайлі Дженнер.

Зендея та Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

"Це, безперечно, дивно", — сказала Зендея про їхній екранний поцілунок, додавши, що вони двоє сприйняли цей момент лише як роботу.

Шаламе назвав поцілунок "дивним до біса", оскільки вони "такі близькі, платонічно".

"З точки зору фільму, це абсолютно те, що відбувається, але я також відчуваю, що зараз ми настільки тісні, що це справді як ще один день на роботі", — додав актор.

Трейлер продовження "Дюни"

""Дюна: Частина друга" розкаже про міфічну подорож Пола Атріда та фременів на шляху помсти заколотникам, які знищили його родину. Між коханням усього свого життя та долею відомого всесвіту він обирає боротьбу проти жахливого майбутнього, яке лиш він може передбачити", — йдеться в підписі до трейлеру.

Зазначимо, що перша частина фільму вийшла наприкінці 2021 року. Показ продовження розпочнеться з 29 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Зендея відвідала Тиждень моди з новою стрижкою.

Також Фокус писав про іншу картину з Тімоті Шаламе в головній ролі — "Вонку".