16-річна донька Євгена Кошового переспівала всесвітньо відомий хіт (Відео)

Варвара Кошова вразила мережу своїм виконанням всесвітньо відомого хіта Вітні Г'юстон. Дівчина останнім часом рідко виходить на зв'язок з шанувальниками, тому така її поява приємно здивувала українців.

Донька 40-річного відомого українського шоумена, коміка та художнього керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового, Варвара, виконала всесвітньо відомий хіт американської співачки Вітні Г'юстон та зачарувала мережу своїми вокальними здібностями. Відеоролик на якому дівчина співає пісню і I have nothing дівчина опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

Варто відзначити, що донька зіркового татуся давно демонструє свої вокальні здібності. Ще 5 років тому дівчина брала участь у вокальному шоу "Голос діти". Вже тоді дівчинка демонструвала успіхи в музиці. Також Варвара була учасницею дитячого Євробачення у 2019 році.

У себе в інстаграмі Євген Кошовий не приховує, що донька мріє стати артисткою, адже прямо її так і називає.

Ніні відомо, що дівчина живе в столиці, активно займається вокалом.

У минулому році юна донька Євгена Кошового стала фігуранткою гучного скандалу. Дівчина активно вела сторінку в мережі Тік-ток, де публікувала відео під музику російських виконавці. Такі дії неповнолітньої дівчини українці розцінили як пропаганду країни агресора.

Звісно на закиди в бік доньки відповів Євген Кошовий. Тоді актор заявив, що провів профілактичну бесіду з донькою, однак заборонити і викорінити з її життя російську мову він не може.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів про плани доньки навчатися за кордоном. Також шоумен розповів, про заробітки під час війни та скільки витрачає на місяць.