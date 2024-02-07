Князь Альбер ІІ звернувся до короля Чарльза ІІІ на фоні новин про його онкологію

Букінгемський палац на початку лютого 2024 року повідомив, що в британського монарха виявили рак. Перед цим він уже переніс операцію.

Князь Монако Альбер ІІ звернувся до короля Великої Британії Чарльза ІІІ на фоні новин про його онкологію. Офіційна заява розміщена на сторінці королівської родини в Instagram.

"Ваша Величносте, у ці важкі часи моя родина хоче висловити вам нашу підтримку", — розпочав своє звернення чоловік княгині Шарлін.

Зокрема, Альбер ІІ зазначив, що мужність та відкритість британського короля завжди буде джерелом натхнення.

"Я переконаний, що ви покажете таку саму сміливість упродовж цього виклику", — додав князь Монако.

Альбер ІІ сказав, що і його родина, і люди Монако надсилають королю Великої Британії та королівській родині найтепліші думки та молитви.

Князь Монако звернувся до короля Великої Британії

"Одужуйте швидше, дорогий королю Чарльзе III", "Хай Бог благословить короля Чарльза і князя Альбера", "Дуже зворушлива заява", — висловлюють свою підтримку користувачі мережі в коментарях до посту.

Зазначимо, що князь Альбер ІІ з дружиною Шарлін відвідували коронацію Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року. Вони разом прибули у Вестмінстерське абатство.

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Про рак у короля Великої Британії стало відомо на початку лютого 2024 року. Перед цим він переніс операцію через збільшення простати.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty

Нагадаємо, чому король Чарльз ІІІ лікувався саме в Лондонській клініці.

Також Фокус писав про інші проблеми зі здоровʼям у короля Чарльза ІІІ.