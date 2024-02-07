"Буде в наших молитвах": Ріші Сунак розповів деталі про хворобу короля Чарльза III

Політик не став приховувати від журналістів, що звістки про стан здоров'я монарха, у якого діагностували онкологію, зачепили його так само, як і пересічних жителів королівства.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив свій шок і засмучення від новини про те, що у британського монарха Чарльза III діагностували онкологічне захворювання. Про це політик розповів у коментарі журналістам ВВС.

"Він буде в наших думках і молитвах. Багато сімей по всій країні, які слухають це, також були порушені цією новиною і вони розуміють, як важливо це для всіх нас", — сказав Ріші Сунак.

Політик також розповів представникам медіа про те, як зараз організовано роботу короля Великої Британії з іншими гілками влади в країні. За словами Сунака, 75-річний Чарльз тимчасово призупинив усі державні справи та розпочав регулярне лікування свого захворювання, яке стартувало в понеділок, 5 лютого. Щотижневі зустрічі Короля з Ріші Сунаком триватимуть, якщо тільки лікарі не порадять обмежити такі контакти.

Крім того, король продовжуватиме виконувати свої конституційні обов'язки як глави держави, включно із заповненням документів і проведенням приватних зустрічей.

ЗМІ зазначає, що в понеділок Палата заявила, що Король "ставиться до свого лікування позитивно" та "очікує з нетерпінням" на повернення до звичайного графіка. Король повернувся до Лондона для отримання амбулаторного лікування раку після перебування у своєму будинку в Сандрінгемі, де його бачили, коли він махав натовпу під час 10-хвилинної прогулянки до церкви напередодні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які проблеми зі здоров'ям у британського короля Чарльза III були діагностовані протягом усього життя. Король Великої Британії 2008 року переніс звичайну невелику операцію з видалення неракової пухлини з перенісся; 2003 року йому зробили операцію з видалення грижі в приватній клініці.

Дещо раніше з'явилася реакція королеви Камілли на звістку про хворобу Чарльза III. Королева продовжить виконувати свої обов'язки дружини монарха, попри хворобу чоловіка, і водночас буде підтримувати британського короля своєю дружбою і любов'ю, повідомили журналістам наближені до монаршої сім'ї джерела.