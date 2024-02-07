Котопес існує! Що являє собою дивовижна порода собак, схожа на кішок

Хмонг — порода собак, яка виведена у В'єтнамі для допомоги пастухам. Цуценята хмонгів мають неймовірно милий вигляд і дуже схожі на кішок.

Нещодавно в Інтернеті завірусилися милі відео з цуценятами собаки породи хмонг. Багато користувачів одразу ж звернули увагу на те, що вони неймовірно схожі на кішок, і навіть пожартували, що котопес, гібрид кішки і собаки, існує наяву. Що ж собою являє ця порода собак, розбирався Фокус.

Хто такі хмонги?

Хмонг — це порода собак з Південно-Східної Азії. Якщо бути точнішими, то виникла вона у В'єтнамі і, за чутками, їхніми предками були вовки. Представники народності хмонг з гірських районів тримають їх як сторожових собак.

У країні вони поширені не всюди, а тільки в провінціях Лаокай, Хаг'янг і деяких регіонах північно-східного В'єтнаму. Тварини є національним надбанням. Вони не визнані МКФ через свою непоширеність, але в самому В'єтнамі порода визнана VKA (В'єтнамською кінологічною асоціацією).

Хмонги також є постійними учасниками щорічної національної виставки собак, яку проводить Клуб корінних собак В'єтнаму.

Примітно, що серед в'єтнамців якогось особливого ставлення до цієї породи немає. Багато жителів сприймають хмонгів, як звичайних дворняжок, а розчулення викликають саме цуценята.

Фізичні характеристики

Зазвичай ці собаки мають розмір від середнього до великого і компактну статуру. Шерсть у них коротка і густа, може бути чорного, коричневого або білого забарвлення. У рідкісних випадках собака коричнево-рудого забарвлення дуже цінується і коштує дорого. У деяких цуценят хмонгів на грудях або лапах є білі відмітини, які підкреслюють їхній відмітний і привабливий зовнішній вигляд. У них також дуже характерне обличчя: великі стоячі вуха і мигдалеподібні очі.

Народ хмонгі спочатку відрізав цим собакам хвости і вуха, бо вважав, що купірування вух зробить їх більш лютими і уважними під час полювання в глухому лісі.

Загалом, хмонг — хороша порода, яка любить проводити час зі своїми власниками та сім'єю. Однак у нього дуже сильні інстинкти захисника, і ці тварини нікого не пустять на свою територію. Тому для соціалізації собаки необхідне раннє і старанне навчання.

Варто зазначити, що хмонги — розумні і легко навчаються, у них дуже хороша пам'ять. Вони швидко вчаться і дуже слухняні. Завдяки своєму винятковому ступеню пристосованості до дресирування, собаки хмонг часто використовуються в'єтнамською поліцією в якості шукачів і помічників прикордонників.

Попри те, що в'єтнамці називають цього собаку "кішкою-собакою", до кішок хмонги ставляться загалом вороже. У собак, виведених для полювання, такі характеристики нерідкі.

Скільки живе хмонг і яка його ціна?

В'єтнамський собака хмонг володіє високою витривалістю і силою, що дозволяє йому справлятися з будь-якими обставинами. Вони не страждають різними захворюваннями, а також не успадковують більшість генетичних порушень. Крім того, собаки хмонг не страждають на алергію, тому середня тривалість їхнього життя становить від 15 до 20 років, хоча це повністю залежить від вашого догляду.

Середня ціна собаки хмонг становить від 500 до 3000 доларів, що можна порівняти з вартістю придбання інших рідкісних порід.

Дорослі хмонги зовсім не схожі на котів

Чи підходять хмонги для дому?

Якщо ви подумуєте завести собаку для дому, хмонгі — не найкращий варіант. Це — енергійна порода, яка любить лазити по скелях і полювати в лісах і горах. Їм потрібні свобода, місце для ігор і багато прогулянок. Щоб випустити зайву енергію, їм необхідно від 40 хвилин до години. Нудьга може викликати агресію і спровокувати собаку що-небудь погризти або зламати.

Раніше Фокус писав, які породи собак живуть значно довше за інших.