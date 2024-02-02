Секрет у носі. Учені назвали породи собак, які живуть значно довше за інших

Дослідники виявили цікавий зв'язок між носами тварин і тривалістю їх життя.

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Люди та собаки живуть пліч-о-пліч близько 10 000 років і тепер дослідники вважають, що виявили породи собак, які живуть значно довше за інших. Цікаво, що дослідники також знайшли зв'язок між довгожительством і носами, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені використовували дані більш ніж півмільйона собак з Великої Британії. Команда зазначає, що спочатку їхня робота була спрямована на те, щоб допомогти людям вибрати ту породу собак, яка мала б максимально здорове і довге життя.

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За словами провідного автора дослідження Кірстен Макміллан, це перше дослідження, в якому вивчається, як тривалість життя собаки варіюється залежно від широкого спектра чинників, зокрема:

породи;

розміру;

форми обличчя;

статі.

Результати дослідження показують, що у самця середнього розміру з плоскою мордою, такого як англійський бульдог, майже утричі більше шансів прожити коротке життя, ніж у самки невеликого розміру з довгою мордою, наприклад, мініатюрної такси або італійського хорта.

Вчені вивчили близько 150 порід і змішаних порід і виявили, що середня тривалість життя у собак у Великій Британії становить 12,5 років. Водночас середня тривалість життя французьких бульдогів становить лише 9,8 року.

Попередні дослідження вже показали, що короткі носи плоскомордих собак дають їм змогу більше нагадувати людських немовлят, що робить їх особливо милими в очах людей. Однак брахіцефальні собаки також схильні до неймовірних проблем із диханням, що суттєво впливає на тривалість їхнього життя.

Учені також виявили, що собаками з найбільшою тривалістю життя є ланкаширські хілери — 15,4 року, тибетські спанієлі — 15,2 року та мініатюрні такси — 14 років. За ними йдуть лабрадори — 13,1 року. Також учені виявили, що самки загалом живуть трохи довше за самців, їхня середня тривалість життя становить 12,7 року, тоді як у самців — 12,4. Крім того, вчені виявили, що чисті породи насправді живуть трохи довше, ніж змішані породи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки їдять траву і екскременти.