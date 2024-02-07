Періс Джексон розповіла, навіщо приховала всі свої татуювання на "Греммі"

Дочка покійного Майкла Джексона показала, як команда візажистів замазувала її тату. У підсумку Періс з'явилася на червоній доріжці в незвичному образі.

Періс Джексон, 25-річна дочка покійного поп-ідола Майкла Джексона, днями з'явилася на церемонії "Греммі" в ефектному, але незвичному образі: вона замазала тональним кремом 80 своїх татуювань. І Періс пояснила, навіщо вона це зробила. Про це пише Daily Mail.

25-річна дочка покійного Майкла Джексона з'явилася в чорній сукні Celine без рукавів з вирізами на животі та спині.

Періс Джексон на церемонії "Греммі" Фото: Getty Images

Але чогось в образі співачки і моделі не вистачало: її тату, яких у Періс понад 80.

У понеділок Періс поділилася закулісним покадровим відео в Instagram, показавши, як її команді візажистів вдалося приховати всі її татуювання.

Періс Джексон

Періс розповіла, що змінилася, тому що їй хотілося, щоб драматичний силует її сукні від Celine опинився в центрі уваги.

Її візажист Тайрон Фонтейн використовував тональну основу Total Cover Cream Foundation від CoverFX, щоб приховати всі 80 її татуювань.

Щоб макіяж тримався всю ніч, Фонтейн додав шар пресованої мінеральної основи, а потім завершив його спеціальним спреєм, "щоб запобігти перенесенню макіяжу на одяг і гарантувати, що він протримається всю ніч".

Періс Джексон

"Я люблю свої татуювання, я люблю свій пірсинг, я люблю все, що стосується модифікації тіла і мистецтва, а також іноді я не хочу, щоб це відволікало від мистецтва, яке є моєю модою", — пояснила вона.

Пізніше того ж вечора вона також зізналася в Instagram, що "закохана у своє альтер-его".

Утім, фанати Періс були збентежені: один обурився, що вона приховала всі малюнки, які покривають її тіло.

Але інший припустив, що це був маркетинговий хід: "Очевидно, це просто для того, щоб продемонструвати, наскільки добре працює продукт, хлопці. І це дуже хороший маркетинговий прийом — використовувати полотно з такою кількістю татуювань. Якщо він здатний на все це, то немає нічого, що він не зміг би приховати на твоєму обличчі, розумієш?".

Втім, для вечірки після "Греммі" Періс прибрала грим з частини татуювань, повернувши собі звичний вигляд.

Періс Джексон Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше актриса Демі Мур показала фото зі своєї вечірки, зазначивши, що на ній зображені тільки найближчі її друзі. До цього близького кола входить і Періс Джексон.