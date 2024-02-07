Який варіант стрижки бороди буде популярним в 2024 році

Борода є одним із трендів у чоловічій моді протягом останніх кількох років. Багато чоловіків виявили бажання відрощувати бороду, щоб надати своєму вигляду більш мужнього та стильного вигляду. Звісно, як і зачіска на голові борода може мати різні форми та стилі, включаючи густу бороду, коротко підстрижену бороду, довгу бороду та багато інших різних варіацій.

Однак безліч трендів з'являються і зникають з часом, і борода також може втратити свою популярність у майбутньому. Саме тому Фокус підготував підбірку трендових стрижок бороди, які будуть актуальні у 2024 році.

На даний момент існує кілька популярних стилів бороди, якими користуються багато чоловіків

Фото: https://www.pexels.com/

Щетина

У останні роки спостерігається популярність щетини. Багато чоловіків у всьому світі обирають залишати ледве помітні волосинки на бороді, які утворюють щетину, щоб створити більш мужній та стильний образ. Привабливість цього тренду полягає в тому, що щетина на бороді може підкреслити чоловічу щелепу, приховати недосконалість шкіри, створити враження дорослішого віку та підкреслити індивідуальність. Відомі особи, такі як актори та спортсмени, теж активно сприяють популяризації щетини серед чоловіків.

Класична борода Фото: https://www.pexels.com/

Класична борода

Класичний варіант стрижки на обличчі, який поза часом. Для цього варіанту бороди характерне відросле волосся на обличчі, яке покриває всю лінію щелепи, щоки та область вусів. Класична борода завжди була популярним трендом серед чоловіків. Вона додає стилю та мужності до зовнішності.

Однак, важливо розуміти, щоб мати доглянуту класичну бороду, потрібно регулярно слідкувати за її виглядом та періодично обрізати. Важливо використовувати шампунь або спеціальні засоби для чоловіків, щоб зберегти бороду здоровою та чистою.

Козлина борода Фото: https://www.salonsecret.ru/

Козлина борода

Козлина борода є стильним трендом, якиому характерне відрощування коси на підборідді, яке нагадує вигляд бороди у козенят. Цей тренд зазвичай пов'язується з модою на бородатих чоловіків, які прагнуть індивідуальності та особливості. У цьому стилі волосся на підборідді часто поєднують з вусами.

Ван Дайк Фото: https://www.pexels.com/

Ван Дайк

Борода Ван Дайк — стиль бороди, названий на честь фламандського художника XVII століття, Антоніса Ван Дайка. Він був відомий своїми портретами, на яких часто зображував себе з широкою та довгою бородою.

Борода Ван Дайк зазвичай має форму підборіддя, вістря якого витягується вниз і відстовбурчується на бічні сторони. Фактично цей варіант стрижки бороди поєднує вуса й гостру борідку, створюючи вишуканий і художній вигляд.

Вона стала популярною серед чоловіків багато років тому і досі залишається. Борода Ван Дайк є символом стилю та респектабельності.

Нагадаємо, раніше ми писали, про чоловічі стрижки, які будуть в тренді у 2024 році. Крім цього, Фокус писав про стрижка для жінок після 40 років: які зачіски допоможуть виглядати молодше.