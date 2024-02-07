Модні дизайни нігтів у 2024 році

Коли мова йде про нігті, то жіноча половина людства починає жваво цікавитися про що йде мова. З року в рік, з приходом нового сезону, з святкуванням певних днів, жінки кожного разу стикаються з однією і тією ж проблемою — який манікюр зробити цього разу?

Звісно як загалом у світі мод, так і у світі нейл-індустрії модні тенденції змінюються. Фокус підготував підбірку новинок та модних тенденції, які будуть актуальні в 2024 році у світі манікюру.

Old money

Популярним у 2024 році буде так званий стиль "Old money", чи як його ще називають "Тиха розкіш". Це натуральний стиль манікюру, який акцентується на нейтральних кольорах і вишуканих деталях. Для зрозумілості в списку цього стилю залишається класичний французький манікюр з нейтральними відтінками, мінімалістичний манікюр з деталями (базовий манікюр з приглушеними кольорами з вишуканими деталями, наприклад, золотими чи сріблястими контурами по нігтю), а також матовий манікюр в натуральних відтінках.

Кольоровий френч

Звісно вічний тренд усіх поколінь під назвою френч залишиться в тренді, однак в оновленій версії. Кольоровий френч — це модний варіант дизайну нігтів, який полягає в тому, щоб використовувати яскраві кольори для створення френча. Замість традиційного білого лаку, кольоровий френч може бути виконаний в будь-якому яскравому або неочікуваному відтінку. Цей тренд дозволяє експериментувати з кольорами, створюючи яскравий та стильний образ для нігтів. Серед варіантів можна також розглядати яскраву основу та класичні білі краї.

Металеві деталі

Металевий манікюр є одним із найпопулярніших трендів краси останніх років. Цей стиль надає нігтям металевий вигляд, створюючи враження, ніби вони покриті металевою фольгою або хромовим покриттям. Щоб створити металевий манікюр, використовують спеціальні лаки та фольгу. Є кілька варіантів дизайну: золотий, срібний, мідний, рожеве золото та багато інших металевих відтінків. У 2024 році також можна експериментувати з додаванням принтів, геометричних візерунків або наклейок з металевими відтінками. Металевий манікюр виглядає стильно та сучасно, ідеально підходить для особливих подій або просто як спосіб виразити свою творчість на нігтях.

Градієнтний манікюр

Градієнтний манікюр – це популярний тренд у світі нейл-арту, який полягає в створенні плавного переходу кольорів на нігтях. Цей вид манікюру часто називають "омбре" або "деграде". Щоб виконати градієнтний манікюр, потрібно залучити кілька відтінків одного кольору або різні кольори, які гармонійно поєднуються між собою. Градієнтний манікюр може бути виконаний як на коротких, так і довгих нігтях, а також виглядає чудово як на повсякденних, так і на вечірніх образах.

Абстрактний дизайн

Абстрактний дизайн манікюру є одним з найпопулярніших трендів в світі нігтьового мистецтва. Цей стиль дозволяє втілити нестандартні ідеї та креативні комбінації кольорів, форм і ліній на нігтях. В абстрактному дизайні манікюру немає жорстких правил — це вільний простір для самовираження і експериментів.

Стемпінг манікюр

Манікюр з використанням техніки Стемпінг є актуальним трендом у світі нейл-дизайну. Ця техніка полягає у нанесенні малюнків на нігтьову пластину за допомогою спеціальних штампів і трафаретів. Стемпінг дозволяє створювати складні орнаменти, геометричні малюнки або навіть візерунки зі зображеннями тварин або рослин. Це дає багато можливостей для індивідуального та креативного дизайну нігтів.

Анімалістичний принт

Анімалістичний принт манікюр є досить популярним трендом, який включає в себе зображення тваринних мотивів або візерунків на нігтях. Цей стиль манікюру може включати легкі контури або більш деталізовані зображення тварин, такі як леопард, змія, жираф або собака. Використовуючи цей тренд, можна створити стильний і оригінальний вигляд для своїх нігтів.

Нагадаємо, раніше ми писали, який вигляд має френч на нігтях різної форми. П'ять варіантів. Також Фокус розповідав, тренди манікюру 2024: яке покриття нігтів актуальне до кінця року.