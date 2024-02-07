Німецька принцеса стане першою аристократкою, яка з'явилася в Playboy

Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс, принцеса Саксонська раніше прославилася скандальними витівками. Її аристократичні родичі не схвалюють її поведінку.

Німецька принцеса стане першою аристократкою, яка з'явиться оголеною в журналі Playboy. Ксенія Флоренс Габріела Габріела Софі Іріс, принцеса Саксонська, вже заявила, що її прапрадід, останній король Саксонії, схвалив би цей вчинок. Номер із Ксенією на обкладинці вийде в березні. Про це пише Daily Mail.

37-річна принцеса раніше заявила, що походить із 1000-річного дому Веттинів. Вона вже зазначила, що її родичі-дворяни навряд чи куплять журнал, але вона сподівається, що "вони хоча б стерплять це".

Зате Ксенія впевнена, що її прапрадідусь, останній король Саксонії Фрідріх Август III, "безумовно схвалив би" її останню фотосесію. Про це вона заявила в інтерв'ю для Playboy Germany.

"Мені його описували як дуже дотепного і кумедного", — пояснила вона в бесіді біля басейну.

Ця непристойна фотосесія стала останньою в низці неортодоксальних виступів у засобах масової інформації відвертої співачки та оглядача, яка в минулому бентежила своїх королівських родичів. Вона заявила, що бореться із забобонами через свій титул, але в кінцевому підсумку розглядає його як "благословення", з якого можна отримати максимальну користь.

У 2011 році сам Дім Веттін відхилив її претензії на цей титул після того, як вона написала свою біографію: "Ксенія: життя принцеси в 21 столітті".

"Вона — ніщо. У неї не може бути біографії", — заявила глава неіснуючої нині династії Марія Емануель, маркграфиня Мейсенська, додавши, що "ця особа — жахлива помилка, нещастя для 1000-річного Будинку Веттинів".

Але було доведено, що Ксенія є праправнучкою останнього короля Саксонії Фрідріха Августа III. Її мати, Ірис Саксонська, дочка принца Палати представників Тімо (1923-1983).

Батьком Тімо — прадідом Ксенії — був принц Ернст Генріх, чоловік ерцгерцогині Луїзи Австрійської і Тосканської та син Фрідріха Августа III, останнього короля Саксонії.

Фрідріх добровільно зрікся престолу 1918 року після поразки Німеччини в Першій світовій війні, пробувши на троні всього 14 років, як відомо, заявивши: "Тоді справляйтеся зі своїм брудом самі!".

У 2016 році принцеса з'явилася в ізраїльській постановці, яка зібрала любителів знаменитостей, щоб провести кілька тижнів в інтимному просторі, в оточенні камер, виконуючи різні завдання.

Незабаром вона почала з'являтися на танцювальних шоу і в німецькій версії I'm a Celebrity! 2021 року, а торік вона зіграла роль у місцевому серіалі B:REAL.

Але слава не завжди давалася принцесі легко, вона каже, що її титул завадив їй знайти свого Прекрасного Принца.

"Насправді я самотня від самого народження. Через деякий час усі виявилися поганими хлопцями", — заявила вона.

У своїй книжці вона відкрито написала про те, як батько відмовлявся визнати її своєю донькою, доки йому не будуть надані докази.

Ксенія також стверджувала, що батько знущався з неї в дитинстві та змушував позувати для недоречних фотографій.

Одного разу принцеса навіть з'явилася на шоу BBC, дія якого відбувалася в приватному будинку в Ессексі.

Нагадаємо, раніше відверте інтерв'ю дала представниця роду Романових, княжна Ольга Романова. Колись донька князя Андрія Олександровича, і внучка великого князя Олександра Михайловича та великої княгині Ксенії Олександрівни, рідної сестри Миколи ІІ, була однією з потенційних наречених принца Чарльза.