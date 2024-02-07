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Німецька принцеса стане першою аристократкою, яка з'явилася в Playboy

Дар'я Бережна
Фото: Playboy | Ксенія Флоренс Габріела Софі Ірис, принцеса Саксонська, на обкладинці німецького Playboy

Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс, принцеса Саксонська раніше прославилася скандальними витівками. Її аристократичні родичі не схвалюють її поведінку.

Німецька принцеса стане першою аристократкою, яка з'явиться оголеною в журналі Playboy. Ксенія Флоренс Габріела Габріела Софі Іріс, принцеса Саксонська, вже заявила, що її прапрадід, останній король Саксонії, схвалив би цей вчинок. Номер із Ксенією на обкладинці вийде в березні. Про це пише Daily Mail.

37-річна принцеса раніше заявила, що походить із 1000-річного дому Веттинів. Вона вже зазначила, що її родичі-дворяни навряд чи куплять журнал, але вона сподівається, що "вони хоча б стерплять це".

Зате Ксенія впевнена, що її прапрадідусь, останній король Саксонії Фрідріх Август III, "безумовно схвалив би" її останню фотосесію. Про це вона заявила в інтерв'ю для Playboy Germany.

"Мені його описували як дуже дотепного і кумедного", — пояснила вона в бесіді біля басейну.

Ця непристойна фотосесія стала останньою в низці неортодоксальних виступів у засобах масової інформації відвертої співачки та оглядача, яка в минулому бентежила своїх королівських родичів. Вона заявила, що бореться із забобонами через свій титул, але в кінцевому підсумку розглядає його як "благословення", з якого можна отримати максимальну користь.

У 2011 році сам Дім Веттін відхилив її претензії на цей титул після того, як вона написала свою біографію: "Ксенія: життя принцеси в 21 столітті".

"Вона — ніщо. У неї не може бути біографії", — заявила глава неіснуючої нині династії Марія Емануель, маркграфиня Мейсенська, додавши, що "ця особа — жахлива помилка, нещастя для 1000-річного Будинку Веттинів".

Але було доведено, що Ксенія є праправнучкою останнього короля Саксонії Фрідріха Августа III. Її мати, Ірис Саксонська, дочка принца Палати представників Тімо (1923-1983).

Батьком Тімо — прадідом Ксенії — був принц Ернст Генріх, чоловік ерцгерцогині Луїзи Австрійської і Тосканської та син Фрідріха Августа III, останнього короля Саксонії.

Фрідріх добровільно зрікся престолу 1918 року після поразки Німеччини в Першій світовій війні, пробувши на троні всього 14 років, як відомо, заявивши: "Тоді справляйтеся зі своїм брудом самі!".

У 2016 році принцеса з'явилася в ізраїльській постановці, яка зібрала любителів знаменитостей, щоб провести кілька тижнів в інтимному просторі, в оточенні камер, виконуючи різні завдання.

Незабаром вона почала з'являтися на танцювальних шоу і в німецькій версії I'm a Celebrity! 2021 року, а торік вона зіграла роль у місцевому серіалі B:REAL.

Але слава не завжди давалася принцесі легко, вона каже, що її титул завадив їй знайти свого Прекрасного Принца.

"Насправді я самотня від самого народження. Через деякий час усі виявилися поганими хлопцями", — заявила вона.

У своїй книжці вона відкрито написала про те, як батько відмовлявся визнати її своєю донькою, доки йому не будуть надані докази.

Ксенія також стверджувала, що батько знущався з неї в дитинстві та змушував позувати для недоречних фотографій.

Одного разу принцеса навіть з'явилася на шоу BBC, дія якого відбувалася в приватному будинку в Ессексі.

Нагадаємо, раніше відверте інтерв'ю дала представниця роду Романових, княжна Ольга Романова. Колись донька князя Андрія Олександровича, і внучка великого князя Олександра Михайловича та великої княгині Ксенії Олександрівни, рідної сестри Миколи ІІ, була однією з потенційних наречених принца Чарльза.