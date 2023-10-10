Відома порноакторка залишилася без роботи в Playboy через підтримку ХАМАС

Дівчина виправдовувала дії бойовиків в Ізраїлі і дала поради, як їм правильно знімати їхні насильницькі відео на телефон.

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Playboy розірвав контракт із колишньою порнозіркою Міа Халіфою через підтримку ХАМАС. Дівчина виправдала дії бойовиків і назвала їх борцями за свободу. Про це повідомляє DailyMail.

"Міа допустила огидні та погані коментарі, підтримуючи напад ХАМАС на Ізраїль та вбивства безневинних чоловіків, жінок і дітей. У Playboy ми заохочуємо свободу вираження поглядів, але у нас є політика абсолютної нетерпимості до розпалювання ненависті. Ми очікуємо, що Міа зрозуміє, що її слова та дії мають наслідки", — заявили в компанії.

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Користувачів попередили, що Playboy припиняє ділові відносини з Мією Халіфою. Також зникли всі попередні публікації з нею.

Сама ж колишня порноакторка в своєму дописі назвала бойовиків ХАМАС "борцями за свободу".

"Якщо ви можете дивитися на ситуацію в Палестині і не бути на боці палестинців, то ви на неправильному боці апартеїду, і історія це покаже з часом", – написала вона в своєму Твітері.

Також вона дала поради бойовикам, як правильно знімати їхні насильницькі відео.

"Чи може хтось, будь ласка, сказати борцям за свободу в Палестині перевертати свої телефони і знімати горизонтальні відео", — написала вона.

Публікації Халіфи не залишилися поза увагою ще одного її роботодавця — компанії Red Light Holland, яка виробляє та розповсюджує "чарівні гриби". Звідти дівчину теж "попросили".

"Це такий жахливий твіт, Міє. Вважайте себе негайно звільненою. Просто огидно. Будь ласка, розвивайтеся та станьте кращою людиною. Той факт, що ви виправдовуєте смерть, зґвалтування, побиття та захоплення заручників, справді огидне. Жодними словами не можна пояснити ваше невігластво", – написав у Твіттері директор компанії Тодд Шапіро, відповідаючи на один з її вище наведених твітів.

Халіфа відреагувала на те, що втратила контакти постом, в якому не було й натяку на розкаяння.

"Я б сказала, що підтримка Палестини позбавила мене можливостей для бізнесу, але я більше злюся на себе за те, що не перевірила, чи не веду я справи з сіоністами. Моя помилка", – написала вона.

Нагадаємо, що представник Білого дому Джон Кірбі ледве не заплакав в ефірі, присвяченому палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль.

Раніше повідомлялося, що 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф".