Олена Кравець зізналася, чи спілкується з акторами "Кварталу 95" і чи повернеться ще до їх складу

Олена Кравець 25 років виступала у складі "Кварталу 95", однак рік тому завершила свою кар'єру. Весь цей час "Квартал 95" не шукав їй заміну, однак наприкінці грудня стало відомо, що Кравець більше не повернеться.

47-річна українська комедійна акторка та телеведуча, більш відома як єдина жінка в гумористичному шоу "Квартал 95", Олена Кравець зізналася, чи планує повернутися. Про це зірка розповіла в інтерв’ю ТСН Ексклюзив.

Варто відзначити, що після початку повномасштабної війни в Україні творчість комедійного гурту "Квартал 95" стала на паузу, однак згодом комедійний гурт все ж повернувся до глядачів, однак вже в іншому складі. Восени 2022 року Олена Кравець, яка пробула у колективі протягом 25 років його творчості, оголосила, що завершує співпрацю та покидає склад "Кварталу".

Тоді акторка зізналася, що немає ніяких скандальних причин її відставки, а все пов'язано з бажанням більше часу приділити собі та своєму здоров’ю. Минув рік. Весь цей час "Квартал 95" виступав без Олени і не шукав їй заміну. Однак у грудні 2023 року все ж стало відомо, що її замінить інша учасниця "Жіночого кварталу" — Ірина Гатун. Після цього глядачі зрозуміли, що повернення Олени Кравець не буде.

32:52 Чи повернетесь після паузи в "Квартал"?

Акторка зізналася, що насправді, більше не планує повертатися в "Квартал 95".

"Паузи вже немає. Я пішла, як почався "Тихий вечір" восени 2022. Я розуміла, що я не можу і там, і там. Мене вже тягнуло на свою дорогу, на самостійну, яку я сама собі прокладаю. Мені дуже цього хотілося. Я дуже вдячна хлопцям, що вони з розумінням до цього поставилися, тому ми не грюкали дверима, як то кажуть, умовно кажучи. Тому це не пауза, я пішла", — заявила Кравець.

Також акторка зізналася чи спілкується з акторами з якими працювала так довго.

"Іноді спілкуюся, дуже рідко, ми на зв’язку", — додала Кравець.

Крім цього, Кравець заявила, що після відставки в "Кварталі 95" вперше стала безробітною і ось уже більше року залишається у цьому статусі. Мова йде про офіційну роботу.

"Я вперше в житті офіційно безробітна. Мені кажуть подруги, ти офіційно вільна. Але це новий для мене стан. Я так не відчувала себе ніколи, у мене завжди була якась робота. Я десь працювала за контрактами, в штаті була, а тут така іноді аж хмільна свобода. І ти розумієш, що вся відповідальність за твоє життя, і що ти в ньому будеш робити, що ти будеш нести у цей світ, все на тобі. Ти можеш багато тепер, у тебе немає певних обмежень, але вони є якісь внутрішні. Тому мені зараз цікаво, я цю тему інкогніто, теорію Ютубу, я досліджую, мені цікаво вивчати ці алгоритми, як це все працює. Я не буду казати, ні я ніколи не повернусь, не знаю, можливо ще таке буде. Не знаю. Зараз стан, коли я кажу життю "так"", — резюмувала акторка.

Довідка

Олена Кравець українська акторка та комедійна ведуча. Вона народилася 28 листопада 1974 року в місті Кам'янське (нині Дніпро). Здобула вищу освіту в Дніпровському державному університеті культури і мистецтв, а потім працювала в театрі.

Однак Олена Кравець набула популярності завдяки своїй кар’єрі у телевізійному комедійному шоу "Квартал 95". Цей проект став важливим етапом у її житті, де вона заслужила визнання глядачів завдяки своєму гумору та яскравій акторській грі.

Крім того, Олена Кравець була головою Благодійного фонду "Квартал-95". Фонд активно здійснює благодійну діяльність та допомагає нужденним групам населення.

Загалом, Олена Кравець є однією з найпопулярніших жіночих комедійних акторок в Україні та відомою особистістю завдяки своїм виступам у "Кварталі 95".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Кравець розповіла, чи запитувала в Зеленського, коли закінчиться війна. Також Фокус повідомляв, що Олена Кравець після гучного скандалу з державними коштами запускає власне шоу зі старшою донькою.