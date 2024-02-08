Помічено знак, який свідчить про одужання Кейт Міддлтон

Дружина майбутнього британського монарха на початку 2024 року перенесла операцію на черевній порожнині. Нещодавно вона повернулася до дітей у Віндзор.

Повернення принца Вільяма до королівських обов'язків є промовистим свідченням того, що одужання його дружини Кейт Міддлтон проходить добре. Про це пише Hello Magazine.

Наприкінці січня 2024 принцеса Уельська повернулася до свого будинку у Віндзорі, Аделаїда Котедж, після двох тижнів у Лондонській клініці, де їй зробили планову операцію на черевній порожнині.

Принц Вільям мав повернутися до своїх обов’язків лише після того, як його дружина почуватиме себе добре. Майбутній король Великої Британії тимчасово відмовився від громадських обов’язків, щоб піклуватися про свою кохану і їхніх трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

Втім, напередодні принц Уельський провів церемонію інвеститури у Віндзорському замку, а пізніше того ж вечора він відвідав щорічну гала-церемонію зі збору коштів London Air Ambulance у центрі Лондона.

"Вшановуємо дивовижних людей, які роблять неймовірні речі по всій нашій країні", — зазначили на сторінці Уельських в Instagram.

Принц Вільям повернувся до королівських обовʼязків

Разом з цим, багатодітний батько виконуватиме невелику кількість зобов’язань, продовжуючи проводити час з родиною вдома. Помічники повідомили, що пара не поїде за кордон найближчими місяцями. А Міддлтон вийде на публіку не раніше Великодня 2024 року.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Точні подробиці стану дружини принца Уельського не розголошуються, але Кенсінгтонський палац раніше заявив, що це не пов'язано з раком, і що Кетрін хотіла, щоб її особиста медична інформація залишалася конфіденційною.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон важко носити обручку принцеси Діани.

Також Фокус писав про причину вибору саме Лондонської клініки.