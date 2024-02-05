"Це мої діти": Кейт Міддлтон зворушила знімком родини (відео)

У 2019 році дружина принца Вільяма показала, що носить у своїй сумочці. Наразі вона відновлюється після операції і зʼявиться на публіці не раніше Великодня 2024.

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Стало відомо, що Кейт Міддлтон носить у своїй сумочці. Про це пише People.

До того, як вона стала принцесою Уельською, ще герцогиня Кембриджська відвідала початкову школу Lavender на підтримку Тижня психічного здоров’я дітей у 2019 році. Відео публічної появи дружини принца Вільяма нещодавно з’явилося в Instagram, на якому королівська особа дістає із сумочки сімейний портрет.

Кейт Міддлтон

Беручи участь у заході, під час якого студенти ділилися предметами, які символізують щось, що змушує їх відчувати себе добре, принцеса Уельська показала знімок: свою фотографію з різдвяної листівки 2018 року, на якій зображені принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Фото було зроблено в їхньому заміському будинку, Анмер-Голл у Норфолку.

Це перша різдвяна листівка, на якій позували всі пʼятеро членів родини Уельських, адже принц Луї народився у 2018 році.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

"Це фотографія моєї сім'ї. Це мої діти, а це мій чоловік", — зізналася мама трьох дітей.

"Моя сім’я робить мене щасливою. Нам подобається разом грати на вулиці та проводити багато часу разом, як сім’я, і це робить мене щасливою", – додала дружина принца Вільяма.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт повторила образ Кейт Міддлтон на "Греммі-2024".

Також Фокус писав про стан Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині.