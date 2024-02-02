Стало відомо, як Кейт Міддлтон покинула лікарню без уваги ЗМІ

Свою операцію королівська персона ретельно приховувала від громадськості. Навіть найближчі радники принцеси не знали про це.

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Кейт Міддлтон використовувала розумну тактику, щоб покинути лікарню і не бути сфотографованою папараці. Про це пише Hello Magazine.

Дружина принца Вільяма покинула Лондонську клініку в той же день, що і король Чарльз ІІІ, якого зазнімкували понад 20 фотографів.

Госпіталізація мами трьох дітей була оповита таємницею з тих пір, як Кенсінгтонський палац оголосив, що її поклали в Лондонську клініку для "планової операції" на черевній порожнині на початку 2024 року.

Лише одна фотографія візиту принца Вільяма з’явилася під час перебування Міддлтон у лікарні. Проте королеву Каміллу, яка відвідувала короля Чарльза, фотографували набагато більше разів.

Королева Камілла відвідувала короля Чарльза в лікарні Фото: Getty

І Кейт, і її королівського свекра виписали в той же день. І хоча вихід суверена знімали понад 20 фотографів, принцеси Уельської не було зроблено жодного кадру.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Королівський фотограф Джеймс Вотлінг, який того ж дня був у Лондонській клініці, поділився своїми думками щодо цього.

Він чув, що принцеса Уельська могла непомітно вислизнути зі своєю особистою помічницею Наташею Арчер, яка була єдиним членом команди Кейт, кого сфотографували в день від’їзду. Жінку, яка працювала на Міддлтон понад 10 років, зафіксували за кермом її автомобіля, який перевозив кілька квітів, рослин і подарункових пакетів, можливо, назад до котеджу Аделаїда.

"Деякі люди кажуть, що принцеса Уельська була в задній частині автомобіля, але я вивчив фотографію і я не бачу цього", — розповідає Вотлінг.

Принц Вільям відвідував Кейт Міддлтон у лікарні Фото: Getty Images

У фотографа є власна теорія про те, як дружина майбутнього британського короля могла "виїхати, не турбуючи". Він каже: "Усе, що їм справді потрібно було зробити, — це посадити принцесу Уельську в автомобіль, який насправді не можна було розпізнати як королівський".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон могла лежати в комі після операції.

Також Фокус писав про день народження мами Кейт Міддлтон.